▲ Le Sinaloan s’est démarqué comme un enfant dans le roi du sport Photo Jam Media

Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mardi 3 novembre 2020, p. a12

Le lanceur Julio Urías n’a eu besoin que d’une frappe supplémentaire pour terminer la victoire qui donnerait aux Dodgers le championnat après trois décennies. La tension habituelle sur le monticule était presque cinématographique. Le Sinaloan a lancé le ballon et le frappeur n’a pas pu se connecter. Uriah a crié comme un animal sauvage puis ses jambes ont lâché. Le lanceur était accroupi alors que le diamant était rempli de ses coéquipiers et c’était complètement fou dans le sixième match de la Série mondiale.

À cette époque, dans une ranchería appelée Las Higueritas de Culiacán, avec moins de 1500 habitants, une famille pleurait de joie et se souvenait de tout ce que vivait un homme de 24 ans pour atteindre cet objectif.

On pleure tellement, dit Don Carlos, le père de Julio Urías et qui a toujours soutenu l’illusion de son fils au baseball.

«C’était fou, parents et amis ont commencé à arriver pour nous féliciter; Quelques jours plus tard, des voitures continuent de passer devant la maison et elles nous klaxonnent ou crient “Vive Urías!”

Quelques jours avant cette consécration, Julio a vécu un moment difficile lorsque l’entraîneur Dave Roberts l’a fait descendre du monticule et ne lui a pas permis de remporter la victoire dans le quatrième match de cette Série mondiale. Don Carlos était bouleversé, mais il savait que c’était pour le bien de l’équipe et que son fils était bien trempé pour affronter cette situation. Julio, il le savait très bien, était prêt pour la prochaine opportunité.

Nous n’avons pas à le cacher, mon fils a grandi avec de nombreuses limitations, car mon salaire n’était pas suffisant, dit Don Carlos, qui travaillait comme maire dans une école primaire locale; et il est également né avec un mauvais œil, mais cela ne l’a jamais amorti. Cela ne l’a jamais fait se sentir moins ou handicapé. Il a toujours été un enfant très courageux qui a trouvé un moyen d’être un bon lanceur.

Julio a grandi dans cette petite communauté dans un environnement très sain. Sur la terre où il vivait, son père a construit un monticule de terre pour lui permettre de vivre l’expérience d’un pichet de la colline. Après l’école à la ligue des enfants et dans le temps libre pour lancer la balle dans la cour de la maison. C’était la routine et le jeu du garçon Uriah.

L’évolution était logique et Julio a commencé à se démarquer. Il faisait partie de ce représentant des enfants de Sinaloa qui a remporté la médaille d’or à l’Olympiade nationale de 2007. Une neuvième dans laquelle il a coïncidé avec d’autres enfants qui grandiraient pour devenir des ligueurs majeurs, tels que Roberto Osuna et José Luis Urquidy.

Il était encore enfant et a été invité à participer à un tournoi aux États-Unis. Ils nous ont payé toutes les dépenses et c’est pourquoi nous sommes allés, se souvient Don Carlos; «Il a tellement attiré l’attention en tant que lanceur, qu’au final tout le monde l’a entouré comme une star. C’était un enfant purement gringuito et ils lui ont demandé des photos et des autographes. Quiconque se souviendra de ce moment va sourire de ce qu’il a accompli il y a quelques jours. “

Don Carlos assure que la seule chose qui a changé dans sa vie est la dynamique quotidienne. Quand ils marchent dans la rue, ils sont arrêtés de temps en temps pour les féliciter.

C’est comme si Julio avait toujours su que ce moment viendrait. Il l’avait si clair depuis qu’il était enfant, dit-il fièrement; «Je n’ai pas de mots pour décrire ce dernier retrait qui a donné la victoire. C’était comme un film. Et aussi pour voir comment le président de la République a félicité mon fils pour le titre. Tout était comme un rêve devenu réalité ».