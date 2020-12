Barcelone contre Société réelle Ils s’affrontent (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT) au Camp Nou, dans un duel précoce de la 19e journée de LaLiga Santander, ce mercredi 16 décembre à partir de 15h00 (heure péruvienne) et 21h00. heure locale). Suivez la transmission et la narration de la rencontre par le signal de DIRECTV Sports et DIRECV GO pour l’Amérique latine, tandis que Movistar pour l’Espagne. Voir les principaux incidents minute par minute de Depor.com. Un grand match est attendu.

En Espagne, Barcelone vs Real Sociedad sera télévisé en direct à travers les canaux Movistar Partidazo LaLiga, Movistar LaLiga 1, Movistar LaLiga UHD et LaLiga TV Bar, via les opérateurs Movistar et Orange, qui proposeront le jeu sur Internet et avec un accès depuis votre mobile, tablette, ordinateur ou Smart TV.

Il reste beaucoup de championnat, oui, mais ce duel précoce, qui devrait se jouer en janvier, peut faire du Barça la moitié, sinon complètement, de ses aspirations. S’il ne gagne pas, il verrait la Real Sociedad grimper à 12 points, alors que celles de Saint-Sébastien auraient encore deux duels supplémentaires.

Barcelone vs Real Sociedad: horaires

Pérou: 15h00 Colombie: 15h00 Equateur: 15h00 Mexique: 14h00 Argentine: 17h00 Chili: 17h00 Espagne: 21h00 Uruguay: 17h00 USA (Miami): 15h00 pmUSA (Los Angeles): 12h00

Ainsi, le Barça fait face à un autre duel clé, face à une autre de ces finales que Ronald Koeman ne veut pas perdre avant de clôturer ce 2020. Le Néerlandais aimerait mieux jouer, être plus énergique, et avoue avoir perdu des matchs qu’il aurait dû gagner. Même ainsi, que +3 contre Levante, il espère que cela vaudra le sien comme incitation.

Le Barça, de son -9 sur la table, sait qu’il doit continuer à remonter le moral et retrouver de la dextérité et viser au-dessus et cela, sans aucun doute, se rapprocherait en cas de défaite des «txuri-urdines». Imanol lui-même a prédit que, si Griezmann et Messi avaient raison, le Barça serait imparable.

Et ce n’est pas que la Real Sociedad de Imanol Alguacil arrive au Camp Nou à son meilleur. Ce sont des leaders, oui, causés par la défaite de l’Atlético de Madrid et en ayant disputé deux matches de plus que l’Atlético et un de plus que le Real Madrid lui-même, troisième à 3 points.

L’idée de l’entraîneur de Saint-Sébastien est de mettre fin à la mauvaise séquence de son équipe au Camp Nou, en plus de redresser le cap en Liga après avoir signé trois nuls consécutifs. A Barcelone, en Ligue, ils n’ont plus marqué depuis 1995.

Barcelone vs Real Sociedad: alignements probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; et Griezmann.

Société réelle: Álex Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Roberto López; Portu, Willian José et Januzaj.

