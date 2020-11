Mis à jour le 11/11/2020 à 20h30

Ils sont quatre diamants entre du verre pur. Ce sont quatre métaux précieux parmi les verres simples. Ils sont si précieux que les utilisateurs se joignent de plus en plus à leur recherche, mais peu ont pu le faire. Trouvez dans ce défi visuel les quatre diamants entre lunettes et défis à tes amis.

Prêt à revoir cette image pixel par pixel et à voir que la solution est – ou n’est pas – facile du tout? Depor continue d’apporter un nombre infini de défis viraux variés pour tous les goûts de nos internautes qui veulent non seulement de la distraction, mais aussi des défis mentaux. Ce nouveau virus a mis plus d’un «en difficulté» en raison de sa grande complexité.

Dans ce roman défi visuel, les règles sont claires: vous devez trouver quatre diamants parfaits parmi les dizaines de pierres précieuses qui composent l’image. Cela peut sembler simple, mais le créateur de ce défi a établi qu’il ne devrait être résolu qu’en 10 secondes maximum.

Le défi viral qui semble désormais impossible: pouvez-vous trouver les trois paires d’objets qui se répètent?

Défi viral: trouvez les 4 beignets différents du reste de l’image en moins de 30 secondes

Défi viral: l’animal que vous voyez en premier vous révélera quel genre de personne vous êtes

Image virale

Maintenant, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, rien de plus et rien de moins que de trouver ces quatre diamants parmi les cristaux. C’est simple? Oui, il y a seulement un petit détail, c’est qu’ils se ressemblent tous dans l’image. Des centaines ont tenté de remettre en question leur réflexion rapide pour saisir chacun des indices qu’ils fournissent. Pensez-vous pouvoir le trouver? Avant.

Trouvez dans cette image les quatre diamants parfaits. (Televisa)

Avez-vous déjà abandonné? Rien pour le moment? Ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas mal non plus. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Il convient de noter que plus d’une “ migraine ” ou “ migraine ” a provoqué ce défi dans des pays comme le Mexique, l’Argentine, l’Espagne ou les États-Unis, où des centaines d’utilisateurs n’ont pas tardé à exprimer à quel point il a été difficile de trouver la solution dans le temps estimé. .

Solution de défi

L’astuce dans ce défi viral de Facebook Il est concentré et utilise votre acuité visuelle autant que possible. Avez-vous réussi à trouver les diamants parfaits? Si vous avez abandonné, ne vous inquiétez pas car dans la galerie d’images, vous trouverez la réponse.

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Les maçons sont viraux pour la construction d’une pièce sans porte et leur réaction à le réaliser. (TIC Tac)

Les maçons sont viraux pour la construction d’une pièce sans porte et leur réaction à le réaliser. (TIC Tac)