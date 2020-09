Ruben Argemi, Le médecin officiel de Boca, a parlé main dans la main avec TNT Sports et a été surpris par l’épidémie de COVID-19 qui s’est produite dans la bulle de la santé: « Nous sommes surpris mais montrant une réalité, c’était quelque chose qui pourrait arriver. En 19 jours, nous étions cinq tests et le 26 août nous avons eu la dernière PCR négative pour tout le monde. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes passés de zéro à beaucoup de cas », a déclaré le médecin.

« Nous avons fait cinq tests avant cela. Dans le premier (Agustín) Almendra a été testé positif et dans le second (Iván) Marcone, puis tout négatif « , a déclaré Argemi. Et dans le même esprit, il a ajouté: » Le week-end, nous avons trouvé un joueur avec de la fièvre et il a déclenché tout cela. Nous avons nettoyé samedi et dimanche de tout cela. Il faut maintenant confirmer leur nombre, les isoler et développer ce qui correspond à la sauvegarde de la santé. Aujourd’hui, ils sont tous asymptomatiques, s’ils continuent ainsi, ils effectueront des routines de travail pour eux pendant leur convalescence« .

De son côté, le médecin de Boca a reconnu: « La bulle n’est pas infaillible. La seule façon de l’éviter est de rester à la maison mais nous allons mourir de faim. Ne comprenez pas le football comme un jeu, comprenons-le comme une usine. Cette nouvelle norme sera permanente, il ne s’agira que de frotter, d’isoler et de continuer à travailler. »

Quant à l’avenir immédiat, il a ajouté: « Nous ferons le plus de tests jamais réalisés. Nous n’avons aucune garantie mais nous avons tout le soutien dont nous avons besoin, nous ne sommes pas satisfaits du résultat d’aujourd’hui mais nous allons le résoudre. Nous utilisons le protocole Conmebol et nous dépassons les tests requis par l’entité pour le concours»Rubén Argemi a fermé.