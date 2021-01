Michel, devant un acteur culturel. | Ricardo Solis

Luis Morán avance avec le ballon, devant le regard de Lora. | Ricardo Solis

El Marino n’a pas pu commencer la nouvelle année du bon pied en cédant les deux buts qui ont donné la victoire de Cultural Leonesa à Miramar hier. L’équipe locale a été très douce dans ces actions, qui ont été décisives dans le développement du jeu. Le premier but est venu d’un centre de Bravo de l’aile droite, qui a traversé la petite zone, Iván Fernández a tenté de le dévier à deux reprises, mais sur le deuxième, le ballon était mort dans la surface et Sergio Marcos a battu le gardien de but. Chechu Grana. L’équipe d’Oli a été très émue et a été lente à réagir, même si à la 19e minute, il a réclamé un penalty dans une action du gardien de but en visite qui a dégagé ses poings en frappant Mendi dans le dos. La Cultural a contrôlé le match, bien qu’il n’ait pas eu d’arrivées claires dans la zone de Marino, bien qu’à la 31e minute, une tête d’Eric Montes ait été détournée par Chechu Grana sur un corner, et une minute plus tard, un autre tir de Héctor Hernández s’est terminé par un corner. . Du côté de Luanquina, l’équipe d’Oli a eu huit corner, mais aucun d’entre eux n’a été clairement terminé.

Après la pause, le Marino a tenté de trouver l’égalisation, mais a reçu un nouveau coup dans la section initiale, après une arrivée Bravo à la ligne de fond, sa passe en arrière était contrôlée par Héctor Hernández, et avec très peu d’angle et entouré de adversaires, mettez l’orteil pour battre le gardien Chechu.

Si le match était difficile, il l’a fait encore plus à la 66e minute, après que Nacho Matador ait reçu le deuxième carton jaune. Dans la dernière ligne droite, Marino a pris sa fierté et c’est là qu’il a créé le plus de danger, mais il n’a pas réussi à battre le but de la visite. Dans le temps additionnel, les locaux ont réclamé un autre penalty, dans un match qu’ils ont fini par perdre en raison de leur fragilité défensive dans les deux buts encaissés.

L’entraîneur de Marino a assuré que «les deux buts que nous avons concédés sont plus qu’évitables. Dans le premier, nous avons commis quatre erreurs de suite, et le second est en futsal, comme ceux qu’ils ont à l’entraînement. C’est quelque chose qui me déplaît car on s’intègre à peu de chose ». Le technicien local a souligné que «notre mise en scène n’était pas bonne. Le premier but nous a fait mal et cela nous a coûté d’entrer dans le jeu ». Oli a reconnu que «nous n’étions pas bons avec le ballon et nous avons perdu contre une grande équipe à laquelle nous avons posé très peu d’opposition, sauf pour les dix dernières minutes. Nous avions très peu confiance en nos possibilités et nous avons payé les graves erreurs que nous avons commises ».

La journée d’aujourd’hui dans la deuxième division B sera terminée, en principe avec deux matchs. Le seul à se jouer dans les Asturies sera le derby entre Langreo et Lealtad, à partir de 16h30 à Ganzábal. Trois cents membres de Langreo assisteront au match et il n’y aura pas de billets en vente pour le public, dans un affrontement entre deux équipes séparées par un point.

De son côté, Oviedo B affrontera Burgos, à partir de 12h00 à El Plantío, un affrontement auquel les Bleus vont avec les défaites d’Ugarte et Javi Cueto, sanctionnées, et les blessés Álex Suárez et Bernabéu.

Les matches entre Valladolid B et Sporting B et Covadonga-Numancia ont été reportés. Le premier d’entre eux à la demande du Sporting pour avoir quatre cas actifs de covid-19, tandis que le match entre Covadonga et Numancia ne sera pas contesté en raison des difficultés de l’équipe de Soria à se déplacer.