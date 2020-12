Le feuilleton dans lequel ils jouent Jesé Rodríguez et Aurah Ruiz a un nouveau chapitre. Et ce qui s’est passé ce lundi à Las Palmas est surréaliste. Tous deux ont été cités dans un procès au cours duquel l’influenceur canarien a été reconnu coupable de harcèlement du footballeur, désormais au chômage et sans équipe. Le plus curieux de tout est que les deux se sont affrontés dans le litige, mais ils se sont réunis main dans la main et ont fini par s’embrasser, du jamais vu auparavant …

L’ancien PSG mais aussi le Real Madrid ou le Betis, entre autres, avaient dénoncé la mère de son fils Nyan devant le tribunal pour harcèlement via les réseaux sociaux en 2018, lorsqu’ils se sont affrontés à plusieurs reprises après leur rupture. La candidate a momentanément quitté “ La Casa Fuerte ” pour assister au procès, dans lequel elle a été condamné à neuf jours de travail communautaire après avoir été reconnu coupable de ce harcèlement.

Ensemble et main dans la main

Mais le plus curieux n’a pas été le procès, ni la sentence, ni les arguments des parties … Le plus surprenant, c’est que les deux sont arrivés et ont quitté le tribunal main dans la main et se sont même embrassés. Et, comme on dit, ils sont maintenant de nouveau ensemble après tout ce qui s’est passé ces dernières semaines. Jesé Rodríguez est revenu de Paris pour l’anniversaire d’Aurah Ruiz, mais quelques jours plus tard, il était infidèle à Rocío Amar, mettant en place un terrible incendie et ayant même dû agir avec la police à l’époque.

Cependant, les explications du canari ont dû convaincre à nouveau l’influenceur, qui a été surpris “ La Casa Fuerte ” quand Jesé Rodríguez est allé vivre de se déclarer et de lui apporter son soutien: «C’est la première fois dans l’histoire qu’un footballeur fait cela. Écoutez-moi, nous avons peu de temps. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous devez gagner ce concours. Écoute. J’ai été avec bébé Nyan, il est super bon. Tout est bien. Si vous êtes content, continuez. Si vous n’êtes pas satisfait, vous n’êtes pas obligé de continuer. Mais si vous êtes là, battez-vous jusqu’au bout. J’aime que tu sois heureux et ces jours-ci tu ne l’es pas. Elle était très heureuse d’entendre Jesé, mais lui a rappelé que “nous avons une conversation en attente”. “Je sais mon amour. Mais puisque vous êtes ici, vous devez le faire correctement », répondit Jesé.