Aurah Ruiz et Lester, de l’île aux tentations », ont été vues ensemble à plusieurs reprises. Et le fait est que les deux sont de Las Palmas et se connaissent depuis longtemps, comme ils le révèlent dans la dernière vidéo mise en ligne par l’influenceuse sur sa chaîne “ Mtmad ”: “Nous sommes des Canaries, nous vivons à Las Palmas et nous avons un bon ami en commun.”

L’ex de Jesé Rodríguez fait une sorte d’interview avec Lester dans un bar et le participant des accusations de «réalité» contre son ex-partenaire Marta Peñate: «Quand j’ai embrassé d’autres lèvres qui n’étaient pas celles de Marta, je me sentais déjà libre, Marta choisissait entre deux garçons et j’ai commencé à aimer une fille ça en vaut la peine. Cela n’avait rien à voir avec Marta, qui aimait Kevin et allait avec Dani parce qu’il était sexuellement attiré par elle. Ce n’était pas pour le cœur.

«Elle a échoué dans GH16 et elle va à ce programme pour faire ce qu’elle n’a pas fait dans le précédent, elle est allée avec des choses bien pensées et elle savait ce qu’elle allait faire, détruire la relation. C’est ce qu’il a fait et ce que je lui ai reproché. S’il voulait me quitter, laissez-le faire avant le programme. C’est ce que je pense, j’ai vu un tripolaire et je pense que ce qu’il fait est un spectacle », a ajouté Lester, qui assure qu’il ne regrette pas d’être allé à« L’île des tentations ». «J’emmène des frères de l’île, je les aime tous beaucoup. J’ai une grande amitié avec Tom, même si maintenant je suis un peu perdu. Celui avec qui je parle le plus au quotidien est avec Cristian », conclut le concurrent.