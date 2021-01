Aurah Ruiz il voulait être honnête sur sa relation avec Jesé Rodriguez sur sa chaîne «Mtmad». L’influenceur explique comment ils vivent, leur quotidien, leur envie que le canari revienne au football professionnel, et répond à la question que tout le monde se pose: Jesé ira-t-il chez «Survivors»?

«J’irais chez Survivors, la réponse est oui. Je suis vraiment allé à La Casa Fuerte au cas où vous pourriez m’aider, c’est la même société de production. C’était ce que je voulais, qu’ils me connaissent plus. Ils déclarent dans les réseaux et les comptes que Jesé Rodríguez va à Survivors et je tiens à préciser que c’est un mensonge, il ne fait pas partie du monde de la télévision bien que certains le souhaiteraient. C’est un athlète d’élite, il continuera d’être, c’est là qu’il doit être, faire son football, j’espère que cette année tout ira mieux pour lui. Je veux nier publiquement qu’il va à une émission de télévision, le premier qu’il ne veut pas, c’est moi, il doit continuer avec son truc », dit Aurah.

La Canarienne est ravie de sa vie de famille avec Jesé et son petit: «Ma vie n’a jamais été stable, maintenant j’ai cette stabilité et l’aide de Jesé Rodríguez, surtout la nuit. J’ai plus de tranquillité d’esprit, même si à la fin il il devra jouer au football, c’est ce qu’il fait et ce que je veux qu’il fasse, On verra si je vais avec lui ou pas, il faut attendre et garder les pieds sur terre ».

Où vivent-ils? Aurah Ruiz répond: «En ce moment Jesé, moi et Nyan vivons dans ma maison, bien qu’il y ait des choses que je ne peux pas compter. À cause de l’école de l’enfant, nous vivons tous les trois chez moi et le week-end, nous allons chez lui, qui est plus grand et plus beau. Mais maintenant pour le travail, le traitement, la thérapie et l’école, nous sommes ici chez moi. Nyan est plus heureux d’être ensemble, Il est différent parce qu’il a des frictions quotidiennes avec son père. Il nous voit ensemble et il aime ça, ça se voit.

Enfin, il rassure ses followers sur un problème qu’il a eu il y a quelques jours: «Ma vie a changé ces derniers mois. Je me suis récemment intoxiqué dans un restaurant, j’ai mangé des fruits de mer et je ne suis pas allergique, mais ce jour m’est arrivé et c’était grave, je n’arrêterais pas de vomir et d’aller aux toilettes. J’ai passé un très mauvais moment, Dieu merci, j’étais avec mon partenaire qui m’aidait (Jesé). Je ne sais pas si la nourriture était mauvaise, je ne pense pas, ou peut-être que je devrais subir des tests d’allergie aux fruits de mer. J’ai récupéré et je vais bien, je voulais que tu saches.