Nouveau chapitre du feuilleton Aurah Ruiz-Jesé Rodríguez, et c’est l’un des plus surréalistes et des plus surprenants. Le footballeur du PSG, qui est pratiquement isolé et ne compte pas pour Tuchel, a pris un vol privé depuis Paris pour assister à la grande fête d’anniversaire de la mère de son fils Nyan, avec qui il était rentré il y a quelques semaines. Là, ils ont donné de nombreux baisers, le joueur lui a offert des cadeaux de luxe … Tout cela vraiment idyllique pour une Aurah qui était très heureuse jusqu’à des heures plus tard «la marimorena» était armée.

Et est-ce que la télévision Aime Romeira, avec qui précisément il n’a pas de bonnes relations, du moins à ce jour, l’a informé de quelque chose avec lequel il s’est effondré. Jesé Rodríguez avait profité de la visite à Las Palmas non seulement pour assister à son anniversaire, mais aussi pour voir d’autres femmes. En fait, il lui a même donné le nom de la femme avec laquelle il était infidèle et l’endroit où ils étaient ensemble, donc Aurah Ruiz ne pouvait plus le supporter et est allée dans cette maison pour les attraper sur place.

L’ancien concurrent de ‘GH VIP’ a fini par révéler que la fille qui était avec le footballeur est Rocío Amar, ex d’un autre footballeur et qui à l’époque passait par «Femmes et hommes et vice versa». Aurah n’a pas pu se contenir et est allé au village où ils étaient ensemble pour tout gâcher, et a été formé de telle manière qu’il a dû se rendre à la police, qui a escorté la Canarienne de nuit alors qu’elle quittait déjà la maison: «Imaginez quoi Qu’est-ce qui aurait pu arriver si j’avais été escorté par la police. Je découvre tout. Je tiens à remercier mes amis pour mon anniversaire et pour avoir participé à tous les cadeaux. Non perfide, merci.

Aurah était visiblement blessée. Il a publié plusieurs audios sur des histoires Instagram et était également très dur avec Rocío Amar, avec qui il écrivait même via WhatsApp de temps en temps. «Je sais que ce que tu voulais, c’était la célébrité et je dois dire la vérité. Soyez prudent avec vos petits amis car Rocío se vend 150 euros.

«Ce qui me fait le plus mal, c’est que je cache ma relation avec Jesé depuis longtemps. Je n’ai jamais dit que j’étais avec lui. Au début je voulais être son ami, mais il est clair que vous ne pouvez pas avec lui. Je suis foutue », a conclu Aurah Ruiz, qui affirme qu’une pierre lui a été lancée depuis la maison et c’est pourquoi elle a été escortée.