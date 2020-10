Il Gouvernement de la Generalitat de Catalogne a transmis ce mardi par une lettre adressée à Club de football de Barcelone qu ‘”il n’y a pas d’obstacles d’ordre juridique ou sanitaire” à la tenue du vote de censure certains jours 1 et 2 novembre, comme cela avait déjà eu lieu le 21 octobre, lors d’une réunion tenue par le groupe technique PROCICAT avec le club dans lequel ils ont transmis les exigences et le protocole d’organisation à respecter pour le bon fonctionnement du vote dans tous ses domaines.

L’information, avancée par RAC1 et SER, mentionne que le vote pour la motion de censure peut être effectué à condition qu’il soit conforme aux exigences qui ont été fixées par les différents services, le tout dans le cadre de ce protocole de sécurité organisationnel. L’une des principales exigences qui avait été définie était que le vote se déroule décentralisé, qui avait des points de vote différents de sorte qu’aucune concentration n’a été donnée lors du vote. Sur les 21 lieux proposés par Barcelone, sept d’entre eux se trouvaient en dehors de la Catalogne et l’un d’eux en Andorre, le reste, 13, en Catalogne.

Le culé club aurait proposé les dates des 15 et 16 novembre et non 1 et 2, afin d’avoir le temps de gérer tous les outils logistiques afin que l’opération soit correcte et soit dans les termes du protocole définis par PROCICAT. Bartomeu, lors de la conférence de presse qu’il a accordée ce lundi, il a laissé la décision de voter à ce moment-là à la Generalitat, qui a répondu rapidement, précisant qu’elle avait déjà été acceptée le 21 octobre, dans une autre ruse du président pour gagner du temps.

Lors de cette réunion, l’actuel président de Barcelone s’est plaint du temps limité dont il dispose actuellement pour effectuer le vote décentralisé et a proposé, si les dates des 1er et 2 novembre sont précisées, de procéder au vote centralisé au Camp. Nou, affirmant qu’il doit y avoir une organisation préalable et qu’en si peu de temps, ils seraient incapables.

Selon les statuts du BarçaComme mentionné par Mundo Deportivo, le club force l’appel au vote parmi ses membres à être lancé aujourd’hui. Dans le cas contraire, ils pourraient intenter une action en justice contre la directive actuelle alléguant le non-respect des statuts. Les principaux promoteurs de cette motion de censure, Jordi Farré et Marc DuchCe sont eux qui prendraient ces routes.