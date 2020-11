Mis à jour le 04/12/2017 à 10:30

Paolo Guerrero et Paulo Autuori entretient une relation similaire après avoir traversé l’équipe nationale péruvienne. L’entraîneur de l’Atlético Paranaense l’a appelé – bien qu’il n’ait pas fait ses débuts officiels en 2001 – lorsque le “ Predator ” était membre du Bayern B et commençait à gagner les éloges de tous les spécialistes allemands pour son efficacité face au but. En raison de l précédent entre Flamengo avec Paranaense, Autuori a parlé pour le journal Lance. “Quand j’ai convoqué guerrier, il était au Bayern B. Je l’ai quand même appelé «Comment appelle-t-on un gars qui joue pour le Bayern B»?, ai-je entendu. Et j’ai dit ce qui suit. «La deuxième division allemande est beaucoup plus compétitive que le Pérou. Guerrero montrait déjà de grandes qualités et était un joueur avec beaucoup de personnalité », a ajouté l’entraîneur sur le même milieu. Paolo a fini par faire ses débuts avec l’équipe nationale péruvienne à La Paz contre la Bolivie. Ce jour-là, Guerrero n’a pas fini par faire un bon match, mais au fil des duels, il a gagné la place que lui avait confiée Autuori. Guerrero a marqué son premier but officiel avec le Pérou contre l’équipe nationale chilienne dans le Nacional et l’histoire de là-bas est connue. Autuori a déclaré que Paolo était un avant-gardiste face au duel de la Coupe Libertadores et a indiqué que les deux se sont exprimés pour la dernière fois en décembre dernier. “Tout était bien. En ce qui concerne le jeu, au Brésil nous sommes obsédés par gagner les Libertadores car cela vous donne une place pour la Coupe du Monde des Clubs. Nous avons deux matchs contre Flamengo qui pourraient être décisifs. Flamengo a une bonne équipe avec de très bons joueurs », a déclaré Autuori.