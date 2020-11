«Vive la patrie, vive Diego Armando Maradona», a crié quelqu’un en agitant un drapeau bleu et blanc. “Viva”, répondirent-ils derrière son dos. L’écho se répandit sur la Plaza de Mayo. Eva Perón a été regardée en 1952 au Congrès. Maradona a reçu le dernier adieu au cœur du pouvoir politique, à la Casa Rosada. Lou qui unit les deux épisodes, c’est leur caractère innombrable et l’aura mythique des deux défunts qui ont suscité le plus d’amour et de colère dans cette société ébranlée. Ce qui les sépare, c’est que les adieux de Maradona ont connu une clôture chaotique, avec des incidents à l’intérieur et à l’extérieur du siège exécutif, plus typiques de l’univers violent du football.

Le chaos a forcé la veillée à se terminer à la hâte. Les couronnes de fleurs et le cercueil ont été enlevés au milieu d’une tension qui n’était pas dans les plans des organisateurs de la cérémonie d’adieu. La famille a demandé quelques minutes d’intimité avant de sortir le cercueil.

La journée était, en somme, 100% maradonienne, avec ses moments authentiques, de douleur profonde et ses côtés déplorables. A six heures du matin, lorsque les portes du siège du gouvernement s’ouvrent, il y a un air de détresse générale. Le ressentiment envers l’étoile roturière avait été réduit au silence pendant les heures œcuméniques. A proximité du siège du gouvernement, une déchirure chorale a été entendue. «Je ne peux pas vous l’expliquer», dit un jeune homme, et son ami se sentit désolé pour lui. “Qu’est-ce que Maradona pour vous?”, A demandé un écrivain de télévision à une femme. «Et pour vous?», Répondit-il, et le journaliste ne savait pas quoi dire.

“Cela nous a donné tellement de bonheur”

Soudain, il y a eu un crash venant du ciel. C’était l’hélicoptère d’Alberto Fernández. Le président a approché les gens et leur a demandé de maintenir une distance sociale avec ceux qui, au milieu d’une pandémie dans un pays avec 1,4 million de personnes infectées et près de 38000 morts par covid-19, étaient arrivés avec des fleurs, des offrandes, des photos et des T-shirts. . Les employés de l’État ont distribué des masques. “Cela nous a donné tellement de bonheur”, a déclaré un homme. “Oui, vous devez vous conformer à lui comme il l’a fait avec nous”, a déclaré un autre. Et encore un: “Diego est le bonheur”. Il l’a dit au présent. “Le football est mort”, a déclaré un autre. «J’ai parcouru mille kilomètres en voiture pour être ici. C’était tout pour moi », a avoué un homme plus âgé. A quelques mètres de là, un jeune homme avait attiré Diego l’enfant sur l’asphalte qui allait plus loin que son rêve incandescent: disputer une Coupe du monde. “Pour moi, cela représente la lutte contre le pouvoir.”

LIVE | Adieu à Diego Armando Maradona https://t.co/5o3InKTY5D – Casa Rosada (@CasaRosada) 26 novembre 2020

“Celui qui ne saute pas est un Anglais”, a hurlé un adolescent. Il n’était pas sur une plate-forme mais sur l’Avenida de Mayo, avec un désir irrépressible d’avancer vers la salle des peuples autochtones où se trouvait le corps de son Dieu. Près de lui, un jeune homme était agenouillé. «Tout le monde a volé dans ce pays. Mais Diego n’a volé qu’une balle aux Anglais ». La queue s’est étendue sur trois kilomètres. Combien ont traîné leurs peines? Plus d’un million de personnes ont pris la parole. Tous ne portaient pas leurs masques. Beaucoup craignaient de ne pas pouvoir entrer dans le palais du gouvernement et ont débordé le contrôle de sécurité au point de s’emparer de plusieurs couloirs du bâtiment historique pendant quelques minutes. L’épisode a déclenché les alarmes. La famille de Maradona a paniqué.

Sur la Plaza de Mayo et l’accès à la veillée publique, des scènes de bousculades et de coups ont eu lieu. Les outrages et les provocateurs ne manquaient pas. Des affrontements avec la police ont également été signalés. Des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc ont été tirés. Il y a eu des arrestations et des blessés.

Avant l’émeute, les ex-coéquipiers de l’équipe championne de 1986, les capodastres des fans de Boca Juniors et des personnalités comme Javier Mascherano étaient passés par la suite. Juan Román Riquelme, la principale idole de Boca, qui affronte Maradona depuis 2010, l’a évoqué chaleureusement. “Le regarder jouer était incroyablement beau.”

Ce rolex pour Monchu

Monchu et Maradona LNE

Luanquin Monchu a coïncidé avec Maradona à Séville 92-93, et a également eu le privilège de partager une chambre avec lui. «Ce fut une expérience inoubliable. Lorsque vous regardez des vidéos de cette époque, vous réalisez tout ce qu’il a fait et à quel point c’était difficile. Il a reçu un coup de pied au genou, mais il n’a pas bronché … C’était un génie. Et en tant que personne, il était encore meilleur », défend celui qui était son partenaire. Le premier voyage au cours duquel ils ont partagé une chambre a eu lieu à Bilbao: «Il n’y a pas de partenaire de garde-robe qui puisse dire quelque chose de mal à son sujet. Il s’est mis en quatre pour ses collègues, il était très affectueux et a toujours proposé de résoudre n’importe quel problème ». Monchu admet qu’il était un joueur spécial. «Les sessions de formation étaient doubles. Le club nous a dit que le matin, Maradona irait quand il le pourrait et nous étions ravis de l’accepter », se souvient-il. Le personnage de Maradona est résumé dans l’anecdote de ses adieux à Monchu. «Il m’a donné une Rolex, que mon père a maintenant, et une chaîne en or, qui appartient à ma mère. C’était Diego. Cela fait seulement un an que j’ai eu la chance de partager avec lui, mais ils en valent dix », raconte l’ancien joueur du Sporting.