Bien qu’ils soient toujours à la traîne de leur meilleure des sept séries de deuxième tour de la Conférence de l’Ouest avec les Stars de Dallas, l’Avalanche du Colorado prendra de l’élan dans le match 4 dimanche à Edmonton.

Le Colorado a gaspillé une avance de 3-1 dans le troisième match mercredi et cherchait carrément à un déficit de la série 3-0 après que le capitaine Jamie Benn ait donné à Dallas un avantage de 4-3 avec 9:13 à jouer en troisième période.

L’Avalanche a rapidement répondu avec des buts de Mikko Rantanen et Nazem Kadri avant que Pierre-Edouard Bellemare ne scelle la victoire 6-4 avec un but vide.

“Maintenant, nous avons une série”, a déclaré l’attaquant du Colorado Gabriel Landeskog. “De toute évidence, nous avons compris à quel point ce match allait être important ce soir et à quel point il pouvait être crucial.”

“Je pense que c’est une victoire de personnage”, a ajouté Kadri, dont le septième but en séries éliminatoires s’est avéré être le vainqueur.

“Il aurait été facile de se rabaisser sur nous-mêmes, mais nous comprenons que nous pouvons marquer des buts dans le vestiaire. Nous sommes assez à l’aise pour jouer dans toutes les situations. Évidemment, ce n’était pas notre meilleur, mais c’était un jeu qui pourrait certainement nous donner un élan et, espérons-le, changer la série. “

Il a cassé une séquence de cinq victoires consécutives pour Dallas qui a remporté le premier match, 5-3, et s’est remis d’un déficit précoce de 2-0 pour remporter le match 2, 5-2.

“Écoutez, (quand) nous sommes entrés là-dedans, il n’y a aucune chance que nous pensions que nous allions balayer ce club”, a déclaré l’entraîneur des Stars, Rick Bowness. “C’est une très bonne équipe là-bas. Nous savions que ce serait probablement une série de six, sept matchs. Espérons que nous n’y arriverons pas, mais si nous y arrivons, nous y arriverons. Nous n’y allons pas. pour dominer ce club de hockey, ils sont trop bons, ils sont trop talentueux. “

“Assez fou”, a déclaré Benn à propos de la troisième période de six buts. “De toute évidence, étant en baisse de deux buts avant le troisième, vous devez faire un effort, et je pensais que nous en avons fait un excellent. Dans les deux sens, les hauts et les bas des séries éliminatoires, nous les avions sur les cordes. bonne équipe; ils sont revenus, ont marqué quelques rapides, et c’est tout. J’ai aimé notre poussée, mais nous en avons besoin pendant 60 minutes. “

Les deux équipes ont eu une pause de trois jours pour digérer les choses grâce au report des matchs jeudi et vendredi pour le mouvement de protestation à la suite de la fusillade policière de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin. Maintenant, ils vont devoir rejouer – des matchs consécutifs le dimanche et le lundi soir. Si un match 6 est nécessaire, il est prévu pour mercredi soir, ce qui signifie une séquence de trois matchs en quatre nuits.

“Nous allons répondre,” dit Bowness d’un ton neutre. “Nous avons répondu toute l’année à des défis comme nous l’avons fait (mercredi soir). Je suis très confiant dans cette salle, et dans le leadership et le caractère de nos joueurs et leur désir de gagner, et je suis très confiant que nous ‘ Je répondrai au prochain match. “

Le centre du Colorado, Nathan MacKinnon, marquera une séquence de 11 matchs avec un record de la franchise en séries éliminatoires. MacKinnon, qui a battu la marque précédente de 10 matchs détenus par Joe Sakic (1996) et Marian Stastny (1982), a marqué sept buts et 13 passes, et ses 20 points mènent la LNH en séries éliminatoires.

