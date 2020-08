Le commissaire de la Mid-American Conference, Jon Steinbrecher, a enseigné à ses trois enfants la valeur de la «règle des 24 heures sur 24 heures» pour gérer la déception.

Le 8 août, cependant, il a dû rompre avec cela après que le MAC a annoncé qu’il annulait tous les sports d’automne – y compris le football – en 2020 en raison des préoccupations concernant la pandémie de COVID-19 en cours aux États-Unis.

“Celui-ci a duré un peu plus de 24 heures”, a déclaré Steinbrecher à Sporting News. “Mais très vite, vous avez évolué. Maintenant, c’est comment creuser et travailler pour préparer des opportunités pour ces enfants. Tout le monde pensait que lorsque cela s’est produit que, eh bien, nous n’avons rien à faire maintenant. Eh bien, nous avons doublé, et le la charge de travail a augmenté. C’est bien. ”

Steinbrecher reste en paix avec la décision du MAC – la première des 10 conférences FBS à annuler le football. Les conférences Big Ten, Pac-12 et Mountain West ont également suivi. Steinbrecher a observé ces développements et a déclaré qu’il avait une “appréciation pour les défis” du problème du COVID-19 en ce qui concerne le football.

Pour Steinbrecher, cependant, il est sur le prochain défi, et c’est “déterminer ce qui va suivre”.

“Je dois clairement faire des sports d’hiver”, a déclaré Steinbrecher. “Ils sont à nos portes. Quand prenons-nous des décisions, comment prenons-nous des décisions et espérons-nous pouvoir prendre des décisions de manière un peu plus collective que la façon fragmentaire que nous avons faite avec les sports d’automne.”

Steinbrecher n’a pas non plus reconsidéré la décision d’annuler les sports d’automne, même après que le gouverneur Mike DeWine ait pris la décision d’autoriser le football de lycée à être joué dans l’Ohio cet automne. Six des 12 institutions FBS du MAC se trouvent dans l’Ohio.

La menace COVID-19 présentait des défis, allant des tests en temps opportun et de la recherche des contacts aux restrictions de voyage et aux effets potentiels à court et à long terme du virus.

“Vous commencez à superposer ce truc, et les médecins ont été assez catégoriques avec cela”, a déclaré Steinbrecher. “Ils ont dit:” Sur la base de ce que nous voyons en ce moment, cela n’a pas de sens d’aller de l’avant. “”

Steinbrecher a également dissipé l’idée que la décision avait été prise parce que le MAC avait 11 matchs sans conférence avec le Big Ten qui ont été annulés lorsque cette conférence est passée à un calendrier de conférence uniquement.

“Tout le monde a travaillé sur l’hypothèse que juste parce que les jeux ont été annulés que vous n’alliez pas être payé des frais de dommages liquidés de votre garantie”, a-t-il déclaré. “Donc, la fin financière de l’inconnu. Tout le monde a supposé que c’était zéro, et ce n’était pas nécessairement le cas jusqu’à ce que les Big Ten finissent probablement par reporter la saison.”

Lorsque le Big Ten et le Pac-12 ont suivi le MAC, l’appel à un commissaire de football universitaire s’est intensifié. Bien que cela ait pu conduire à un front plus unifié parmi les conférences, Steinbrecher a déclaré que dans ce cas, cela n’aurait peut-être pas fait de différence.

“Cela semble vraiment bien jusqu’à ce que cette personne prenne la décision de ne pas jouer”, a déclaré Steinbrecher. “C’est la nature de la configuration de l’athlétisme intercollégial que nous avons des conférences vraiment fortes qui sont leurs propres unités économiques. Donc, il y a juste un haut niveau d’autonomie dans beaucoup de choses. Dans certains cas, cela fonctionne bien, et dans certains cas. c’est un peu plus difficile. “

Pour sa part, Steinbrecher a maintenu des communications ouvertes avec les administrateurs, les entraîneurs, les étudiants-athlètes, les professeurs et le personnel médical tout au long du processus. Il a dit que les entraîneurs étaient “amèrement déçus” de la décision, mais ils ont tourné leur attention vers les étudiants-athlètes avec l’ouverture des campus. Cela signifie un système avec des garanties appropriées qui peuvent être surveillées.

«J’adorerais être dans une situation où nous pouvons mettre en place nos sports d’hiver – que ce soit à l’heure ou de façon différée», a déclaré Steinbrecher. «Encore une fois, et au fur et à mesure que nous ouvrons nos campus, les étudiants en classe et le corps professoral dans notre classe. Ensuite, il commence à prendre une vie propre.

Quand tout cela est fait, le football de printemps devient une option. Steinbrecher a vu le plan de printemps de cinq matchs de l’Ohio Athletic Conference – une conférence de division III – mis en place. Il travaille avec des groupes, y compris des étudiants-athlètes, pour voir si c’est possible.

“Je ne peux pas encore mettre de chiffre là-dessus, mais nous pensons que c’est viable”, a-t-il déclaré. «Nous avons pensé que c’était viable pendant un certain temps, mais nous travaillons toujours à tous les détails, et cela commence par combien de jeux pensons-nous pouvoir jouer en gardant à l’esprit la santé et le bien-être de l’élève. -les athlètes.”

Il est prudent de dire que Steinbrecher a doublé depuis l’annulation de la saison et que le MAC a un plan en action. Le travail se poursuit, mais ces décisions tournent autour du COVID-19. Steinbrecher continue de souligner cela par-dessus tout.

«C’est le décideur ultime dans tout cela», a-t-il déclaré. “C’est le virus.”