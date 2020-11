Quand il parle Dani Alves ne laisse personne indifférent. L’arrière latéral brésilien, actuel joueur de Sao Paulo, a évoqué le moment de crise économique et identitaire que traverse Barcelone dans une interview sur RAC1. La légende du Barça a été très dure avec son départ du Barça: “S’ils m’avaient traité comme il se doit, je continuerais à Barcelone”, m’a dit.

Identité du Barça

«Avant que Barcelone n’ait une identité, c’est maintenant un club d’achat et de vente. Vous aurez donc de nombreux footballeurs de valeur, mais qui ne défendront pas votre philosophie.

Bartomeu

«La direction s’est prostituée, entre guillemets. Le président s’est peut-être trompé. Pour moi maintenant, Barcelone n’a pas de philosophie, elle a été influencée et son environnement la contamine un peu.

Ridicule en Ligue des champions contre le Bayern

«Ça fait mal, mais c’est quelque chose de spécifique. C’est un coup dur pour vous de comprendre ce que vous faites de mal. Cela s’est produit au Brésil contre l’Allemagne et cela ne se reproduira plus. Vous êtes un club et vous avez une identité, si vous la perdez… ».

Son départ de Barcelone

«J’aurais pu rester ici toute ma vie, mais je trouve irrespectueux qu’ils aient voulu me jeter par la porte de derrière. S’ils m’avaient traité comme il se doit, je serais toujours à Barcelone. J’ai refusé beaucoup d’argent du Real Madrid, que ça me plaise ou non, c’est un grand club, d’aller au Camp Nou et je ne voulais pas être viré, ce que je voulais, c’était partir quand je le voulais ».

Opéra de savon de Messi cet été

«Je lui ai envoyé un message pour ne pas quitter le Barça. Quand ils ont voulu me renvoyer du club, je lui ai dit à l’entraînement que je quittais le Barça parce qu’ils allaient me mettre à la porte. Il a dit: «Ne pars pas. Où vas-tu être meilleur qu’ici? J’ai répondu cette même phrase. Il ne m’a pas répondu, mais je sais que ça lui est venu ».

Koeman

«C’est une équipe que j’aime de temps en temps. Il a de bonnes individualités, mais le Barça doit retrouver son essence ».

Xavi Hernandez

«Il sera l’entraîneur de Barcelone, mais vous ne pouvez pas dépenser une balle. C’est une personne très méthodique et vous devez avoir une organisation dans le club quand vous l’avez comme entraîneur.

Neymar

«Tous les joueurs qui quittent Barcelone le regrettent, cent pour cent d’entre eux. Mais soit vous l’acceptez, soit vous devenez amer toute votre vie. Mon année à la Juventus a été la pire de ma carrière, je voulais que ce soit comme le Barça et ce n’était pas le cas. J’ai dû me réinventer et miser sur la résilience ».

Stage à la Juventus

«Je suis allé à la Juventus pour montrer au Barça que j’avais le niveau pour revenir. J’avais les couilles pour dire que le Camp Nou était ma maison et je voulais y retourner, alors je lui ai dit. Ils n’avaient pas les couilles pour admettre qu’ils avaient tort.