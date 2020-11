Les troisième et quatrième dates de la Éliminatoires sud-américains, donc les listes des convoqués commencent à être connues. Ricardo Gareca livré la paie de la Sélection de Pérou et surpris par l’inclusion de deux Européens: les Suisses Jean Pierre Rhyner et l’attaquant italien Gianluca Lapadula.

Lapadula est un attaquant italien de 30 ans avec un passé à Milan qui joue actuellement pour Benevento en Serie A. “Lapadula C’est un joueur qui a communiqué ces jours-ci et qui nous a fait part de l’intérêt de pouvoir participer à la sélection, à prendre en compte », a déclaré« Tigre ».

“Cela a rendu toute cette ouverture possible à nouveau. Nous sommes allés le voir dès que nous en avons eu connaissance, mais plus tard c’était entre ses mains. Cette initiative. C’est ainsi que s’organise la question de son rôle ou de cette possibilité, nous sommes bien sûr intéressés”, a-t-il reconnu. Gareca. La mère de Lapadula Elle est péruvienne et à partir de là, elle a pu obtenir la nationalité.

En cas de Rhyner il en va de même puisque sa mère est également suisse. C’est un défenseur central de 24 ans qui travaille à Carthagène, de la deuxième division d’Espagne. “Rhyner c’est strictement d’après ce que nous avons vu de lui. Nous l’avons suivi lorsqu’il était à Cadix et en Suisse. Il a été suivi et cette opportunité se présente », at-il dit. Gareca.

Ainsi, l’équipe péruvienne se prépare pour le match avec le Chili le 13 novembre et avec l’Argentine le 17 novembre. Ensuite, la liste complète des Gareca invoqués:

Gardiens de but: Pedro Gallese, José Carvallo et Renato Solís. Défenseurs: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Christian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría, Jean Pierre Rhyner, Alexander Callens, Miguel Trauco et Marcos López. Milieux de terrain: Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Christian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo et Andy Polo. Attaquants: Raúl Ruidíaz, Aldair Rodríguez et Gianluca Lapadula.