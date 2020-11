“Avatar le dernier maître de l’air” est une série télévisée animée à succès qui a été diffusée sur Nickelodeon de février 2005 à juillet 2008. La fiction, créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, a atteint des cotes d’écoute élevées et a gagné en popularité lors de sa diffusion originale aux États-Unis. plus tard en Amérique latine, c’est pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs programmes de son époque à ce jour.

Avec 3 saisons, 61 épisodes et une série dérivée, “Avatar le dernier maître de l’air” c’est devenu une saga culte. Pour beaucoup, son succès est dû à la maturité de ses thèmes, ainsi qu’à sa critique sociale aiguë. Bien que 15 ans se soient écoulés depuis sa création, on parle encore de l’histoire d’Aang et de ses personnages.

Aang est le personnage principal de l’histoire, il était un Nomade de l’air né le 12 AG et l’Avatar pendant le conflit d’un siècle connu sous le nom de guerre de Cent Ans. Son prédécesseur immédiat était Avatar Roku, et son successeur immédiat est Avatar Korra. Au cours de sa vie, Aang, comme tous les Avatars, était la seule personne capable d’utiliser les quatre disciplines de la flexion: maîtrise de l’air, maîtrise de l’eau, maîtrise de la terre et maîtrise du feu.

Avatar: The Last Airbender est une série animée produite par le réseau de télévision Nickelodeon (Photo: Nickelodeon)

Alors que l’histoire d’Aang est restée à peu près la même dans la version finale de “Avatar: le dernier maître de l’air”, sa trame de fond a été modifiée par rapport au concept original. Comme pour d’autres séries et films, le développement du personnage d’Aang a subi de nombreux changements avant la première de la série animée.

Selon les créateurs de la série, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, dans “Avatar: Le dernier maître de l’air”, Aang a non seulement hiberné sur l’iceberg pendant cent ans, il aurait été là, ou ailleurs, en attendant son heure, pour mille années. Il aurait également été le dernier survivant d’une nation ancienne et technologiquement avancée, qui, à l’époque, jouait à rendre ses vêtements futuristes et à rendre son personnel plus métallique. Bien sûr, les choses ont changé et DiMartino et Konietzko ont modifié l’histoire d’Aang pour la rendre plus crédible dans le monde d’Avatar.

Le portail Web “Screenrant” explique que malgré les changements dans la trame de fond d’Aang, les parties fondamentales de son origine ont été reportées dans la série principale. Aang était encore le dernier survivant d’une civilisation (les nomades de l’air) et venait d’une époque paisible, maintenant il était piégé dans un monde ravagé par la guerre (la guerre de Cent Ans, qui a commencé juste au moment de la disparition d’Aang).

De plus, le bâton d’Aang, son singe de compagnie Momo et son bison volant ont trouvé leur chemin dans l’histoire de “Avatar: le dernier maître de l’air”.

Ce n’est qu’après que DiMartino et Konietzko se sont mis d’accord sur le concept que les quatre nations étaient composées de maîtres élémentaires qu’ils ont décidé de faire d’Aang un nomade de l’air. Il était également imprégné des philosophies tibétaine et bouddhiste, c’est pourquoi il a toujours cru à la non-violence. Cette ligne est devenue la pierre angulaire de la caractérisation d’Aang, qui l’a suivi jusqu’à la fin de la série quand il a vaincu le Seigneur du Feu Ozai.

“Avatar: The Last Airbender” est sorti le 21 février 2005 et s’est terminé le 19 juillet 2008 aux États-Unis (Photo: Nickelodeon)