Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mardi 19 janvier 2021, p. a11

Avec ces Pumas, je penserais au titre; Cela semble difficile, mais ils ont bien fait, a déclaré l’ancien capitaine du Tri Claudio Suárez, qui a émergé de la carrière d’Auriazul, qui a demandé que non seulement l’entraîneur Andrés Lillini soit reconnu pour avoir atteint la finale du tournoi précédent et le bon début de l’actuel, mais aussi Israel López, Raúl Alpizar, Gerardo Galindo et Jesús Ramírez, anciens joueurs maintenant aux postes de direction et assistants de Lillini.

La directive féline a déclaré que Dinenno avait subi une déchirure au deuxième degré à la jambe gauche dimanche lors du match contre Mazatlán et entraînerait une perte entre trois et quatre semaines.

Le soi-disant empereur a célébré le retour à la philosophie du travail avec les forces de base, comme dans les années 90, lorsqu’il en a eu l’occasion. «Aguilar Álvarez et des techniciens tels que Miguel Mejía Barón, Héctor Sanabria, Mario Velarde, Tuca Ferretti étaient aux commandes. Ils m’ont donné confiance et encouragement ainsi qu’à bien d’autres », se souvient-il.

Il a reconnu que les favoris pour le titre sont des clubs qui investissent beaucoup d’argent dans les entraîneurs et les joueurs, avec Tigres et Monterrey au premier rang, tandis que les Auriazules, malgré la reprise de la carrière, ont des perspectives plus compliquées. Cela leur coûtera du travail après avoir laissé partir Carlos González, et plus encore maintenant, avec la blessure de Juan Dinenno; là-bas, il y aura un ou un autre mauvais jeu, mais vous devez être patient.

Un commentateur de la Liga Mx dans les médias américains, Suárez a déclaré: J’aime la dynamique de l’équipe de Lillini et je vois qu’il prend le style: presser, courir, faire un effort, qui a été baptisé comme la griffe de puma. Vous voyez une équipe solide, avec de nombreux jeunes hébergés par des personnes expérimentées comme Alfredo Talavera; une équipe qui est livrée à chaque match et qui fait tomber les fans amoureux.

Bien qu’il y ait de l’espoir, Suárez pense qu’il vaut mieux être réaliste, «il y aura des pierres d’achoppement et il faut le supporter. Que le conseil d’administration et les fans aient de la patience, parce qu’alors ils désespèrent, ils courent vers l’entraîneur et beaucoup de travail est jeté par-dessus bord. Que le Conseil comprenne et n’insiste pas … “