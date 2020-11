De l’écriture

Alerte maximale dans le Moreirense de la Ligue portugaise, en raison des 28 joueurs qui composent l’équipe du club, 24 ont été testés positifs pour Covid-19 et sont isolés après les tests de protocole, auxquels d’autres personnes du staff technique se sont jointes. .

Cela a été annoncé par Vítor Magalhães, président de l’équipe basée à Moreira de Cónegos, dans le nord du Portugal.

Nous sommes à court de gardien de but, car ils ont tous été testés positifs, a révélé le manager, et a détaillé qu’en plus des 24 joueurs, la contagion s’est étendue à trois personnes du personnel d’entraîneurs, dirigé par l’entraîneur Ricardo Soares, et deux assistants ont été infectés.

Magalhães a indiqué que sur instructions de la Direction générale de la santé du Portugal, toute l’équipe, environ 40 personnes, y compris des joueurs, des techniciens et des conseillers, a dû être laissée en isolement chez eux.

Moreirense devait disputer la septième date de la ligue portugaise samedi prochain, 7 novembre, contre Paços de Ferreira, match qui devrait être reporté.

Cependant, le directeur n’a pas considéré que la réunion avait été reportée; Il a rappelé que son équipe avait déjà présenté des cas positifs avant le duel contre Rio Ave, qu’ils affrontaient avec seulement 16 joueurs qui étaient libres de Covid. Je ne sais pas ce qui va se passer, car c’est une situation nouvelle.

La veille du championnat portugais, la sixième, Cova de Piedade, victime de nombreux cas de coronavirus, ne s’est pas présentée pour son engagement à Estoril.