Dans l’étroite marge d’erreur qui déplace le Ligue des Champions, Joao Félix a sauvé trois points cruciaux pour lui Athlète de Madrid, au bord d’un désordre incontestable dans le groupe A du tournoi jusqu’à la rentrée de l’attaquant portugais, dont les deux buts, le final 3-2 à la 85e minute, ont surpassé un infâme 1-2.

Il n’a pas raté la victoire ce mardi de l’équipe rojiblanco, pour toutes les opportunités qu’il a eues, mais pas plus que le 2-2 sur lequel il s’est déplacé une grande partie de la seconde période, entre les hauts et les bas sur le terrain du bloc mené par Diego Simeone, qui a réussi avec difficulté le 4-0 qu’il assumait avec trop de conformité dès la première journée en raison de la supériorité du Bayern.

L’Atlético actuel est un mystère. Découvrez une condition imprévisible qui la rend peu fiable. Et vulnérable. D’autant plus dans son milieu de terrain, peut-être au cœur de nombre de ses problèmes, mais pas tous, car il y a aussi les arrières latéraux, en particulier l’aile droite, et parce qu’il concède en défense et pardonne, même s’il a des ressources qui gagnent des matchs. Ce mardi était le buteur Joao Felix.

Il est accablant pour quiconque de le recevoir dans des conditions et que son choix est correct. Le problème est que cela n’arrive toujours pas avec toute la constance dont son équipe a besoin, car il est incontestable que l’équipe rojiblanco a besoin des individualités du «7». Il n’y a pas de meilleure démonstration que le choc européen incertain de mardi.

Il a la lucidité et l’impudence qui manquent à l’Atlético dans les derniers mètres. Aussi le talent. Et le but. Il n’y a aucun doute dans ce sens sur l’attaquant portugais, mais il y en a d’autres paramètres. Dans le positionnement, l’intensité, la pression et, surtout, dans le choix du moment de chaque dribble, en choisissant une manœuvre ou une autre, une passe ou un drive …

Un exemple a été sa finition acrobatique chilienne au bout d’un quart d’heure. Toujours 0-0 et devant le gardien. Un mouvement merveilleux, autant que l’envoi aérien à l’arrière de la défense que lui a donné Héctor Herrera, imprécis autant de fois que précis lorsqu’il a imaginé et exécuté cette passe. Mais peut-être exagéré. Peut-être qu’une simple volée aurait été beaucoup plus efficace, plus définitive, comme c’était le cas dans les deux autres buts juste au moment où le match avait mal tourné.

Parce que, même avec seulement deux jours de plus, le jeu était crucial. Vainqueur du Bayern quelques heures plus tôt à Moscou contre le Lokomotiv (1-2) pour insister sur le fait que la première place a un favori incontestable, la pression est tombée sur l’Atlético; à la maison, avec Salzbourg, avec Luis Suárez prêt …

Et avec Marcos Llorente comme milieu de terrain en défense, mais un élément offensif surprenant en attaque entre les lignes. Une perturbation pour le faible système derrière Salzbourg, qui a subi de telles conséquences en une demi-heure parce qu’il défend mal et parce que lorsqu’il roule dans les derniers mètres, il a la détermination qui manque à beaucoup.

Son tir avec la gauche au bord de la surface, après une course latérale, après un rebond, n’avait rien d’extraordinaire. Ni par puissance ni par placement ni par complexité. Stankovic, le gardien de but en visite, n’a pas non plus fait l’arrêt qu’il aurait dû. Le résultat était 1-0 à la veille d’une demi-heure d’un duel alors plus ou moins confortable, duquel Daka, le meilleur buteur de son rival, a dit au revoir.

Ce n’était pas suffisant. Quand il a senti que le jeu était le sien, lorsque son adversaire est devenu moins évident en attaque, une perte inconcevable a une fois de plus pointé le Mexicain Héctor Herrera avec la même clarté qu’il a redécouvert un chemin vers Salzbourg qu’il n’a même pas intuitif, qui avec deux autres passes d’un côté. il suffisait à l’autre de trouver 1-1 et Szoboszlai, à sa première occasion pertinente.

C’était à la 40e minute et cela a également suscité un autre barrage de doutes dans un Atlético qui les a toujours cachés. D’autant plus qu’une minute et une seconde de la seconde mi-temps ont reçu le 1-2. Inattendu? Oui étrange? Non. Sur l’autoroute que l’équipe rojiblanco propose aujourd’hui sur son aile droite, a émergé le col qui traversait toute la zone, y compris Oblak, et que Berisha a lancé.

Heureusement, l’Atlético, toujours dans une version moins concluante de ce qu’il prétend, a Luis Suárez – plus tard échangé contre Lemar avec 2-2 et neuf minutes à jouer – ou Joao Félix. Entre les deux, plus la somme de Correa, ils ont démonté la défense de Salzbourg pour regagner l’égalité quatre minutes plus tard: l’attaquant uruguayen l’a repris au milieu de terrain, lié à son collègue portugais, qui à son tour a fait un mur avec Correa et que , plus tard, il a signé l’irréfutable 2-2.

L’Atlético n’est pas là pour pardonner à personne. Il l’a fait pendant un moment. Déjà avec 2-2, avec le même protagoniste, avec une tête et avec une volée. Aussi Koke dans la région. Jusqu’à la 85e minute, quand Joao Félix a frappé la volée finale sur un ballon qui n’avait pas de destination apparente jusqu’à ce qu’il lui tombe dessus. But et victoire.