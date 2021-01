. et Ap

Journal La Jornada

Mardi 12 janvier 2021, p. a11

Madrid. Avec Diego Lainez comme partant, le Betis a ajouté trois points importants au prix de la chute de Huesca 2-0, ce qui a conduit au limogeage de l’entraîneur Miguel Ángel Sánchez, Míchel, tandis que Getafe a pris l’air à Martínez Valero où il a eu des ennuis Elche après l’avoir battu 3-1, dans les matchs qui se sont clôturés lundi 18e jour de la Ligue espagnole.

La Sociedad Deportiva Huesca a annoncé à l’aube qu’elle avait décidé de soulager Míchel et ses entraîneurs à la recherche d’une nouvelle impulsion en raison de la situation délicate de l’équipe. Asier Garitano et Joan Rubi Ferrer sonnent comme des relais.

A El Alcoraz, le Betis a eu plus de succès devant le but et a atteint 23 points, se classant dixième. Le Mexicain Lainez a joué 78 minutes et semble convaincre de plus en plus son entraîneur Manuel Pellegrini, tandis qu’Andrés Guardado est mis en quarantaine par Covid.

L’affrontement entre l’équipe Huesca et le Verdiblanco n’a pas été très brillant, même s’il a été plus vif en seconde période, lorsque les deux se sont lancés avec un peu plus d’ambition à la recherche des trois points. Ceux de Pellegrini avaient dominé et ouvert le score sur un corner.

Aissa Mandi a pris la tête dans un corner à la 78e minute et le but a laissé une rivale qui s’était également améliorée par surprise. Nabil Fekir et, surtout Juanmi, qui a envoyé un tir au-dessus de la barre transversale, ont cherché à augmenter le compte du Betis, mais l’expulsion d’Akouokou (81) a égalisé les choses.

Les locaux sont allés avec tout vers le but de Claudio Bravo et ont eu peur, cependant, ils ont reçu la peine dans le temps supplémentaire par le Paraguayen Antonio Sanabria, qui a terminé sur un centre de Fekir, et la défaite a laissé Huesca six points derrière le la permanence.

Dans un autre scénario, le jeune japonais Takefusa Kubo a fait ses débuts avec Getafe et a été la clé pour que le club madrilène surmonte le score et bat Elche 3-1. Kubo a donné la passe décisive pour le but de Jaime Mata après être sorti du banc.

Elche a frappé en premier avec le but de Raúl Guti à la minute 4, mais les visiteurs ont inversé la tendance grâce à Marc Cucurella (39), Jaime Mata (69) et Ángel Luis Rodríguez (86).

Elche a terminé avec 10 hommes après l’expulsion du milieu de terrain argentin Iván Marcone à 52 ans.

Getafe est à la 13e place, Elche, sans victoire en 11 matchs, est placée avant la dernière.