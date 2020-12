Afp et Ap

Journal La Jornada

Mardi 29 décembre 2020, p. a10

Lausanne. Le calendrier sportif a été secoué et révolutionné comme jamais auparavant en temps de paix en raison de la pandémie de Covid-19: après une 2020 en proie à des événements reportés, annulés ou gravement affectés, 2021, qui sera olympique en raison des circonstances, peut servir pour démarrer la récupération.

Les Jeux olympiques de Tokyo et deux grands événements de football tels que l’Eurocup et l’America’s Cup: toutes ces joutes devaient avoir lieu en 2020 et ont été reportées en juin et juillet 2021.

Les regards se tourneront principalement vers ces compétitions, avec une question que tout le monde se pose: peuvent-elles être un véritable festival populaire qui permet les retrouvailles du sport avec ses fans comme dans les meilleurs moments?

Fréquemment critiqués pour leur coût, leur impact environnemental ou l’opacité des processus de sélection des sites, les grands événements sportifs ont été identifiés comme sources potentielles d’infection à coronavirus en raison de leur tendance à encombrer les gens dans un espace réduit.

La première étape des huitièmes de finale de la Ligue des champions de football entre l’Atalanta et Valence, le 19 février, a été considérée comme l’un des points forts de la propagation rapide de la maladie en Italie et plus tard en Europe.

Une fois que Covid-19 a été déclaré pandémie, il est rapidement devenu clair que la joute estivale de Tokyo ne pouvait pas avoir lieu en 2020 et a été reportée du 23 juillet au 8 août 2021, tandis que les Jeux paralympiques ont été reportés au 24 août. -Le 5 septembre de cette année et d’autres grandes dates ont été annulées.

Des confinements et restrictions sur les sports dans les premiers mois de la pandémie, qui étaient différents selon les pays et qui ont souvent conduit à un arrêt des compétitions, une nouvelle normalité s’est passée avec un calendrier sportif parfois surchargé pour le second. mi-2020, surtout ces derniers mois.

Tout cela dans un contexte de précarité financière pour de nombreux sportifs, victimes de la crise générale et des structures de leurs disciplines.

Le Comité International Olympique (CIO) a débloqué à la mi-mai un match de 150 millions de dollars (123,4 millions d’euros) pour les fédérations internationales et les Comités Nationaux Olympiques, tandis que la FIFA offrait 1,5 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros) ) en subventions et en prêts.

À ce stade, l’accent est mis sur Tokyo. Ils sont connus pour être des jeux somptueux, peut-être moins que prévu après que le report ait porté le coût à 16 milliards de dollars (13 milliards d’euros), soit 2,8 milliards de dollars supplémentaires.

La priorité des organisateurs est désormais de garantir la santé des participants et de la population japonaise en cas de taux de vaccination mondial.

Dans plusieurs disciplines, la compétition se déroule dans des stades et des pavillons couverts. Mais même pour ceux qui concourent en plein air et pour ceux qui ont une distance sociale plus facile, il y a des moments et des situations éventuelles de risque. Médecins, laboratoires, gouvernements – nous avons tous beaucoup appris depuis mars, a tenté de rassurer le président du CIO Thomas Bach en novembre.