▲ La directrice technique Ileana Dávila, de Pumas, cherche à emmener les étudiants universitaires à leur première finale en 2021. Photo Jam Media

Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Jeudi 7 janvier 2021, p. a11

Avec six entraîneurs, dont un étranger, et cinq directeurs sportifs, le tournoi Guardianes 2021 de la Liga Mx Femenil débutera aujourd’hui avec le duel entre Querétaro et Mazatlán. Après avoir été l’une des pionnières du football, Andrea Rodebaugh a applaudi une plus grande incursion des femmes dans le sport, bien qu’elle ait souligné que l’important est de donner au tournoi du sérieux et une stabilité financière aux participants.

Avant, on ne leur en a pas donné l’occasion car ils disaient que les entraîneures n’avaient pas d’expérience, aujourd’hui des espaces sont créés pour se développer, mais il faut pouvoir vivre de ce sport, pas seulement occuper un poste.

Il a souligné que la diversité des postes de commandement contribuera à de meilleures performances, car il y a de nouvelles idées et les particularités du football féminin seront prises en compte.

Outre Ileana Dávila (Pumas), Fabiola Vargas (Necaxa) et Carla Rossi (Querétaro), trois autres femmes seront désormais sur les bancs. Le recrutement le plus marquant est celui de l’Espagnole María Antonia Is avec Pachuca, qui sera le premier entraîneur étranger de la Ligue en arrivant avec l’expérience d’avoir été championne en moins de 17 ans.

Après avoir été l’assistante technique d’Eva Espejo, Ana Cristina González a quitté Pachuca pour signer avec Ciudad Juárez, un club qui a souffert pour sortir des dernières places du tableau général. Parallèlement, le campus de León a embauché Scarlett Anaya, diplômée en pédagogie et innovation pédagogique, et également assistante opérationnelle à Guadalajara.

Une plus grande incursion des femmes dans le football de haut niveau est naturelle, j’en suis heureux car pendant longtemps j’étais le seul entraîneur ou celui qui a suivi le cours pour être un technicien parmi plusieurs hommes. Ma génération a travaillé contre le courant, mais aujourd’hui, nous avons plus de soutien, a déclaré Rodebaugh.

Les clubs commencent également à créer une zone spécialisée dans cette branche et maintenant cinq campus auront un département des sports pour l’équipe féminine, dirigé par des femmes.

Eva Espejo a quitté le poste d’entraîneur de Pachuca pour assumer la direction sportive, tout comme Nelly Simón (Chivas), Claudia Carrión (Amérique), Jessica Castañeda (Mazatlán) et Maria Isabel González (Puebla).

Rodebaugh a jugé adéquate l’existence d’une direction sportive pour les équipes féminines, même s’il a indiqué que l’important va au-delà de la création de postes de bureau, il est nécessaire de donner du sérieux et du soutien à cette branche du football par chacun des clubs.

L’important est que ce soit un département ou qu’il y ait une personne en charge du développement sportif et qu’il prenne en compte le domaine des femmes, il y a des équipes qui ne lui donnent pas la juste importance et il n’y aura plus de croissance. Il doit y avoir un engagement, dit-il.