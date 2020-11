▲ Contre les meringues, Carlos Soler (centre) a marqué un triplé sur 11 pas.

Afp et Ap

Journal La Jornada

Lundi 9 novembre 2020, p. 4

Madrid. Le Real Madrid s’est incliné 4-1 sur le terrain de Valence, touché par des tirs au but et avec un triplé par Carlos Soler, ce dimanche lors de la neuvième journée de la Ligue espagnole, emmenée par la Real Sociedad.

L’équipe merengue est allée de l’avant avec un but de Karim Benzema à la 23e minute, mais Soler a égalisé un penalty à 35 et Raphael Varane a inscrit un but contre son camp à 45 en action en deux jeux marqués par le VAR. En seconde période, deux autres pénalités, à 54 et 63, ont permis à Soler de mettre le retentissant 4-1.

L’équipe blanche, qui est apparue à Mestalla avec les pertes de Casemiro et Eden Hazard après avoir été testée positive pour Covid-19, a notamment accusé le manque du milieu de terrain brésilien.

Le Real Madrid a rapidement réussi à prendre le contrôle du match, seulement pour voir le match se retourner en seulement 10 minutes. Un tir du bord de Benzema s’avança vers les blancs, qui arrivèrent avec plus de danger.

Dans l’une des rares arrivées locales, Lucas Vázquez a coupé le ballon avec sa main, provoquant un penalty que Soler a raté et le rejet a été repris par Yunus Musah pour un but qui n’est pas remonté au tableau. L’arbitrage vidéo a conduit à répéter la peine maximale et cette fois Soler n’a pas commis d’erreur.

Le Real Madrid a traversé des moments de perplexité. Un mauvais dégagement de Varane a mis fin à la défense et Thibaut Courtois a fait des balles en essayant de ramener un ballon qui est entré dans le but et après une nouvelle intervention du VAR, il a été déclaré 2-1.

À la 47e minute, Marcelo a renversé Maxi Gómez dans la surface pour un penalty que Soler a transformé. Et quand l’équipe de merengue a été plus renversée, Sergio Ramos a fait une main dans la surface, le VAR a validé un nouveau penalty que Soler a tiré à nouveau pour le porter 4-1.

L’entraîneur blanc Zinedine Zidane a été bref: après le tirage au sort, tout nous est arrivé. La faute est à moi car je suis l’entraîneur et je dois trouver la solution. Madrid est arrivé quatrième avec 16 points, quatre derrière le leader de la Real Sociedad, tandis que Villarreal est deuxième avec 18 et l’Atlético de Madrid troisième avec 17.

La Royal Society a battu une Grenade 2-0 décimée par des cas de coronavirus et qui a envoyé plusieurs jeunes. Le club andalou a terminé le match sans le minimum de cinq joueurs inscrits dans la première équipe et s’expose à être sanctionné pour mauvais alignement. Les buts étaient de Nacho Monreal et Mikel Oyarzabal à 22 et 27 minutes.

Villarreal est sorti victorieux 3-1 de leur visite à Getafe, Valladolid a battu l’Athletic Bilbao 2-1, tandis que Levante et Alavés ont fait match nul 1-1.