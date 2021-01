De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 16 janvier 2021, p. a10

Grâce à un but dans la dernière ligne droite, Querétaro a réussi à battre l’Atlético de San Luis 3-2, hier dans un match correspondant à la date deux du tournoi Guardianes 2021 de la Liga Mx Femenil, disputé au stade La Corregidora.

Lizette Rodríguez, Maritza Maldonado et Daniela Sánchez ont marqué pour les Gallos Blancos aux minutes 46, 67 et 87, respectivement; tandis qu’Isabel Kasis et Estefanía Izaguirre ont marqué pour la boîte de potosino, à 27 et 59.

Les visiteurs, emmenés par l’entraîneur Rigoberto Esparza, ont ouvert le score à la 27e minute après une erreur défensive d’un joueur de l’équipe de Queretaro, qui n’a pas pu dégager le ballon et a fini par le perdre au milieu de terrain, où il a été filtré à Isabel Kasis. , qui s’est dirigé vers la zone rivale et après un mauvais départ du gardien Dayri Hernández a envoyé le ballon au fond des filets avec un tir croisé pour le porter 1-0.

Ceux menés par Carla Rossi ont réussi à égaler les cartes (1-1) jusqu’au début de la seconde période, à la 46e minute, lorsque Lizette Rodríguez a terminé avec une tête dans la surface pour battre la gardienne de l’équipe visiteuse, Cintia Monreal.

Cependant, le plaisir n’a pas duré longtemps pour les Queretanas, car à 59 ans, Estefanía Izaguirre a rendu l’avantage 2-1 à l’Atlético de San Luis avec un tir dans la surface.

Le but n’a pas découragé les locaux, qui quelques minutes plus tard, à 67 ans, sont revenus pour obtenir le niveau 2-2 grâce à Maritza Maldonado.

Après l’égalité sur le tableau de bord, les deux entraîneurs ont décidé de modifier leurs alignements. Esparza a envoyé Itzia Tenahua à la place de Kimberly Reséndiz, tandis que Rossi a engagé Daniela Sánchez et Marypaz Barboza pour remplacer respectivement Maritza Maldonado et Fátima Delgado.

La modification qui a eu le meilleur effet a été celle de l’équipe Queretaro, car quand tout semblait indiquer que les deux équipes allaient distribuer des unités, Daniela Sánchez a terminé du croissant pour signer le final 3-2 en faveur des Gallos Blancos, à 87 ans, seulement trois minutes après être entré sur le terrain de jeu.

Avec ce triomphe, les locaux ont obtenu leurs trois premiers points dans le concours et ont été momentanément placés à la neuvième position du classement général, tandis que l’équipe de Potosí n’a toujours pas ajouté d’unités, ils ont donc été placés à la dernière place.

La deuxième date du tournoi féminin se poursuivra ce samedi avec les duels: Atlas-Tigres et Mazatlán-Chivas, tandis que dimanche, Puebla accueillera les Pumas au stade Cuauhtémoc.

Lundi, la journée se terminera par les matchs América-FC Juárez, Pachuca-Santos Laguna, Monterrey-Necaxa et Xolos-Toluca.