▲ Los celestes célèbrent la victoire et espèrent finaliser le match nul dimanche lors du match retour au stade Azteca Photo Jam Media

Journal La Jornada

Vendredi 27 novembre 2020, p. a13

Avec un jeu énergique et sa-gaz, Cruz Azul a apprivoisé l’équipe des Tigres en les battant 3-1 lors du match aller des quarts de finale du tournoi Guardianes Mx League 2020. Désormais, le céleste doit conserver l’avantage pour le match retour qui se jouera dimanche au stade Azteca.

Juan Escobar (30), Jonathan Rodríguez (54) et Luis Romo (71) ont marqué les buts pour vaincre les félins au stade du Volcán, tandis que seul Guido Pizarro a pu écarter à la 46e minute.

Alors que Javier Aquino s’est remis d’une blessure, les habitants de Monterrey ont sauté sur le terrain avides de but. Dès les premiers instants, ils ont pris le contrôle du ballon, mais The Machine a été plus perspicace lors de l’arrêt des attaques.

Bien que les étudiants universitaires traquaient le but, ils ont à peine réussi à mettre de la tension sur un coup arrêté, quand André-Pierre Gignac a pris un coup franc qui a été manqué à côté du but.

Peu de temps après, l’équipe de Monterrey a joué le jeu le plus clair, lorsque Javier Aquino a envoyé une tête qui a été rejetée et a rebondi sur Adrián Aldrete, mais le gardien bleu ciel Jesús Corona a sauvé son équipe en arrêtant le ballon.

La Machine a gagné du terrain petit à petit et Orbelín Pineda a pressé en s’infiltrant dans la surface, mais a été stoppé dans un jeu controversé par le gardien de but Nahuel Guzmán. Devant la demande de pénalité par le céleste, le siffleur Diego Montaño attendait les ordres du VAR et soulignait qu’il n’y avait pas de faute.

Cruz Azul s’était réveillé et n’attendait plus qu’une erreur de son rival pour prendre la tête du tableau de bord. Dans une contre-attaque née d’un jeu entre Julio César Cata Domínguez et Rafael Baca, Jonathan Cabecita Rodríguez s’est appuyé sur Roberto Alvarado pour que le ballon atteigne Juan Escobar, qui a condamné d’un tir croisé du côté gauche et a porté le score à 0-1. .

Les chats ont réagi et ont cherché à générer du danger. Gignac était proche lorsqu’il a reçu une passe dans la surface mais la défense en visite l’a arrêté. Ainsi, les habitants sont allés se reposer agacés, alors une altercation a éclaté entre Jesús Corona et Guido Pizarro, bien qu’ils aient été contrôlés par leurs compagnons.

Les tigres sont revenus ressuscités et dans les premiers instants du complément ils ont donné un coup. Javier Aquino a envoyé un centre et Guido Pizarro a battu la défense d’une tête pour atteindre les filets.

Poussé par le but, l’équipe de Monterrey a tenté de surprendre avec une attaque, mais Luis Quiñones a commis une erreur sur un tir devant le but.

En revanche, les bleu ciel n’étaient pas prêts à échouer et après avoir reçu une longue passe de Luis Romo, Jonathan Rodríguez a profité d’une erreur de Diego Reyes pour couper contre Nahuel Guzmán et définir avec un tir puissant de la demi-lune.

L’erreur de Reyes a poussé l’entraîneur Ricardo Tuca Ferretti à le sortir du match, tandis que les chats ont de nouveau dépassé le but rival. Rafael Carioca est resté près du but quand il a envoyé un tir qui a frappé la barre transversale et après une série de rebonds, Luis Romo a dévié le ballon.

Les étudiants universitaires ont demandé une pénalité pour une main, mais l’arbitre a de nouveau recouru aux indications du VAR et n’a marqué aucune faute. Alors que les habitants cherchaient des espaces pour l’attaque, les célestes étaient plus habiles à lâcher le troisième coup.

Décroché, Orbelín Pineda a débordé sur le côté gauche et a envoyé un centre parfait pour que Luis Romo termine avec une puissance à bout portant. La Machine a célébré, tandis qu’un Ferretti furieux a regardé son équipe tomber à la maison.

Avec la certitude de remporter la victoire, Robert Dante Siboldi, stratège de Cruz Azul, modifie sa stratégie et envoie José Shaggy Martínez et Yoshimar Yotún sur le terrain, mais le score n’est plus déplacé.