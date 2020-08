Avec un palmarès au GP de Belgique, Lewis Hamilton réalise sa 93e pole position

Journal La Jornada

Dimanche 30 août 2020, p. a11

Spa-Francorchamps. Aux commandes de sa Mercedes noire, Lewis Hamilton a signé avec un palmarès la première position du 93e début de sa carrière en Formule 1 au Grand Prix de Belgique, où le Mexicain Sergio Pérez partira huitième et son coéquipier Lance Stroll neuvième dans le Racing Point Pink Panthers, qui a failli être éliminé lors de la deuxième étape de qualification.

Je n’ai pas fait d’erreur. C’est l’une des séances de qualification les plus propres que j’ai jamais eues, a déclaré le sextuple champion de haut vol, qui a dédié la pole à son ami Chadwick Boseman, un acteur et écrivain américain décédé des heures auparavant d’un cancer à l’âge de 43 ans.

«C’était une pole très spéciale pour moi. Je me suis réveillé avec la triste nouvelle de la mort de Chadwick. Cela m’a brisé, donc ce n’était pas facile de se concentrer. Pour ce qu’il a fait pour notre peuple et pour les super-héros, pour montrer aux enfants ce qui est possible dans la vie: Wakanda pour toujours! », A exprimé le pilote britannique les bras levés à propos de Boseman, qui jouait les icônes les noirs Jackie Robinson et James Brown avant de se faire connaître en tant que Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel.

Hamilton, qui mène le classement général avec 37 points d’avance sur le Néerlandais Max Verstappen de Red Bull, a réalisé son meilleur tour sur la piste de Spa-Francorchamps en un temps record d’une minute et 41,252 secondes, 511 millièmes de plus que Valtteri Bottas .

Verstappen était à nouveau le meilleur du reste des équipes, terminant troisième des qualifications.

Hamilton a réalisé sa 93e pole pour établir un autre record de carrière et cinquième en sept essais cette saison pour le joueur de 35 ans.

Pendant ce temps, l’Australien Daniel Ricciardo de Renault a réalisé une solide performance et partira de la quatrième position sur la piste de 7 kilomètres dans la forêt des Ardennes.

Les choses vont de mal en pis pour Ferrari, après que Charles Leclerc a terminé 13e et Sebastian Vettel 14e, échouant à disputer la deuxième étape Q2.

Après s’être qualifié à la huitième place, Checo Pérez a admis que l’équipe était surprise car elle s’attendait à une meilleure progression, même s’il était confiant que nous pourrions revenir avec notre rythme de course; Je pense que nous sommes tous très égaux et que ce groupe au milieu de la grille va être très disputé, a déclaré le pilote Jalisco.