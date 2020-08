▲ Kingsley Coman (29) a marqué le but de la victoire à la 59e minute à Lisbonne Photo Ap

De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 24 août 2020, p. deux

Tout était parfait. Le Bayern Munich a remporté son sixième titre en Ligue des champions en une année marquée par l’anomalie historique d’une pandémie qui a perturbé et modifié le tournoi. Il l’a fait comme personne d’autre: il a remporté tous ses matchs. À quel point ce duel unique était-il différent, avec des stands vides dans un lieu qui n’était pas prévu, l’Estadio da Luz au Portugal, et avec un nouveau protagoniste dans la lutte pour le trophée européen: le Paris Saint-Germain.

Le Bayern ne l’a battu que d’un but après une heure de jeu, ironiquement marqué par le Français Kingsley Coman, issu de la carrière du club parisien. Un 1-0 qui pèsera le PSG comme s’il s’agissait des huit que les Bavarois ont attaqué Barcelone pour le plonger dans l’une de ses pires crises. Mais surtout il a battu le rival français pour l’exploitation d’une idée: l’essentiel est le travail collaboratif.

Ce PSG est venu avec un investissement stratosphérique – plus d’un milliard de dollars – où un joueur peut coûter 222 millions d’euros, comme Neymar, grâce à la puissance économique de l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Le Bayern, en revanche, est un club de membres. C’est celui qui compte le plus grand nombre de membres au monde: près de 300 000 affiliés avec des références.

Cette minutie était essentielle sur le terrain. La capitale qatari déposée dans les chiffres de Neymar et Mbappé semblait obligée de démontrer sa valeur financière avec des jeux. L’équipe allemande, en revanche, a répondu avec l’engagement d’une coopérative, où même si elle a l’un des buteurs les plus efficaces d’Europe, le Polonais Robert Lewandowski, l’équipe a participé afin que, grâce à ses coéquipiers, elle puisse atteindre le résultat.

Le Bayern était un favori. Non seulement à cause de son record de cinq titres qui le rattachait à Barcelone, mais aussi parce qu’il a montré que cette saison il avait tout en sa faveur pour réaliser son deuxième triplé de l’histoire. Ils ont remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et maintenant la Ligue des champions, ce qu’ils n’avaient réalisé que lors de la saison 2012-2013. Avec six Orejonas dans la vitrine, il est à égalité avec Liverpool et n’est dépassé que par les sept dont l’AC Milan se vante et les 13 du Real Madrid.

Cela donne la sécurité. Il fallait le voir dès le départ avec un Bayern propriétaire du demi-terrain, où ils n’ont pas permis aux Parisiens d’avancer. Neymar a fait un effort, il faut l’admettre. Il a attiré les marques, il a couru avec un démon, il a joué avec tout ce génie qui ne peut être épargné, mais il ne semblait pas à la hauteur de ces 222 millions d’euros. Mbappé, en revanche, semblait complètement annulé. Hors de propos et mal à l’aise, il ne pouvait pas ressembler à la promesse de score qui a émergé lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Si quelqu’un sortait pour montrer son visage, c’était un vétéran avec de nombreuses heures dans ce cas: l’Argentin Ángel Di María a fait ressortir les vieilles astuces du chapeau haut de forme pour ne pas se laisser intimider par l’opération bavaroise.

Lewandowski n’a pas pu augmenter ses 15 buts dans cette compétition. Il n’avait pas touché le ballon en 20 minutes d’un match très serré. Mais dès qu’il l’a eu, il est devenu clair qui était ce Polonais dont tout le monde a peur. Il y avait une concession étonnante de l’arrière parisien; Ils lui ont permis de recevoir le ballon, de tourner sur un axe invisible et de tirer au but. Le ballon a fait peur à ceux du PSG, qui ont vu comment il s’est écrasé sur l’un des poteaux.

Un autre des protagonistes de ce match le regarda figé, le gardien costaricien Keylor Navas. Parce que c’était aussi un duel d’archers. Sans l’intervention étonnante du Tico et du gardien allemand Manuel Neuer, le tableau de bord raconterait une autre histoire.

La deuxième partie n’a pas beaucoup varié. Le Bayern était propriétaire du match, bien que le PSG se soit battu, sachant que c’était leur belle opportunité d’entrer dans l’élite des champions d’Europe. Les Bavarois ont également montré leur malice permise. Ils ont utilisé les fautes dans le demi-terrain comme un outil tactique.

C’est alors que le but est venu de façon inattendue à la minute 59. C’est parce qu’il est né d’un jeu très élaboré auquel plusieurs bottes allemandes ont participé, et qui a abouti à une tête d’un Coman sorti du PSG. Se remettre d’un coup comme celui-là n’est pas facile. Coman lui-même était sur le point de marquer deuxième.

Les Parisiens se sont battus plus désespérément lors de la dernière étape du match. Mais l’angoisse produite par la proximité de la défaite était évidente. Mbappé a malheureusement même attisé un ballon devant le but et Marquinhos n’a pas égalisé grâce à un Neuer providentiel.

Les joueurs en dehors du terrain fonctionnaient comme des fans. L’équipe du Bayern a fait craquer les doigts et a crié à l’arbitre Daniele Orsato de siffler la fin. Le PSG a hué le Nazaréen et a exigé les décisions. À la fin de la réunion, les Bavarois se sont transformés en enfants fous de joie. Ils étaient les nouveaux champions de l’ère Covid-19. Les Parisiens, au visage raide, ne regardaient nulle part, comme pour comprendre ce qui s’était passé.