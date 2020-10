Le 16. Fin de Coupe d’Amérique du Sud laissé une grande traversée: Lanús contre. Saint Paul. Ce mercredi, le match aller s’est joué et le “Garnet” a réussi à s’imposer 3-2 grâce à un énorme match de José Sand. Le match revanche se jouera mercredi 4 au Brésil.

Les buts du match pour le local ont été marqués José Sand (7 ‘2T et 38’ 2T) et Facundo Quignon (45 pi 2T). Alors que les buts à l’extérieur étaient faits Brenner (12 ‘1T et 41’ 2T).

La figure de la réunion était Facundo Quignón. Le milieu de terrain de Lanús s’est démarqué contre São Paulo en marquant 1 but et en donnant 5 passes correctes. Un autre des footballeurs clés de la Fortaleza était José Sand. L’attaquant de Lanús a marqué 2 buts, a donné deux coups de pied au but contre São Paulo et a donné 8 passes correctes.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y a eu un grand nombre de réprimandes: Reinaldo, Bruno Alves, Igor Gomes, Braian Aguirre, Pedro De La Vega, Facundo Pérez et Facundo Quignón.

L’entraîneur de Lanús, Luis ZubeldiaIl a organisé une formation 4-4-2 sur le terrain avec Lautaro Morales dans le but; Leonel Di Plácido, Guillermo Burdisso, Nicolás Thaller et Braian Aguirre sur la ligne défensive; Facundo Pérez, Lucas Vera, Tomás Belmonte et Alexandro Bernabéi au milieu; et Pedro De La Vega et José Sand dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Fernando Diniz Silva ils ont planté avec une stratégie de 4-5-1 avec Tiago Volpi sous les trois couleurs; Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo en défense; Luan, Dani Alves, Gabriel Sara, Luciano et Igor Gomes au milieu de terrain; et Brenner à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Christian Ferreyra.

* Avec des informations de DataFactory