Journal La Jornada

Lundi 2 novembre 2020, p. 3

Madrid. David Silva a marqué son premier but depuis son retour en championnat espagnol lors d’une victoire 4-1 sur le Celta de Vigo pour remettre la Real Sociedad au sommet.

L’attaquant brésilien Willian José a inscrit un doublé et Mikel Oyarzabal a également marqué pour la Real Sociedad. Le club basque a remporté son quatrième match consécutif et a atteint 17 points, un de plus que le Real Madrid, qui a encore un match à jouer.

Iago Aspas a réduit pour Celta, dont la séquence sans victoire s’est étendue à six en huit matchs et est proche du sous-sol. Le défenseur mexicain Néstor Araujo a commencé comme partant et a joué 45 minutes pour être relevé par Joseph Aidoo.

Le Betis a battu Elche 3-1 avec une paire de buts de Cristian Tello et un autre du Paraguayen Antonio Sanabria.

L’entraîneur chilien Manuel Pellegrini a donné quelques minutes au Mexicain Diego Lainez, entré 81 alors que la victoire était déjà chantée. Valence et Getafe ont égalé 2-2 et Levante a fait match nul 1-1 avec Grenade.

En Premier League, Tottenham a battu Brighton 2-1 avec un but de Gareth Bale, le premier de la saison de l’attaquant gallois.

La victoire a placé l’équipe dirigée par José Mourinho à la deuxième place du tableau mené par Liverpool.

Bale a marqué trois minutes après son entrée en seconde période. Le VAR a profité à Tottenham en prononçant un penalty pour une faute d’Adam Lallana sur Harry Kane. L’attaquant anglais était chargé de l’exécuter à 13 minutes. Mais Brighton a égalisé à 56 grâce à Tariq Lamptey.

Pierre-Emerick Aubameyang a signé depuis le point de penalty et Arsenal a battu Manchester United 1-0, remportant sa première victoire à l’extérieur à Old Trafford dans un match de Premier League en 14 ans.

Everton a succombé 2-1 à Newcastle et Southampton a battu Aston Villa 4-3 lors de la septième journée.