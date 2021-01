Karla Torrijos

Journal La Jornada

Vendredi 15 janvier 2021, p. a10

Cinq mois après l’arrivée de l’entraîneur Víctor Manuel Vucetich sur le banc de Chivas, l’équipe est beaucoup plus unie et affiche un jeu plus collectif, ce qui ne s’est pas produit avec le technicien Luis Fernando Tena, considéré comme le milieu de terrain rojiblanco Jesús Angulo .

Lors du dernier tournoi il n’y avait pas tant que l’équipe jouait plus ensemble, plus collectivement, ça jouait facilement. De mon point de vue, il y avait plus d’individualités et maintenant j’observe le groupe le plus uni, évidemment nous avons des éléments qui peuvent faire la différence, mais je crois qu’aujourd’hui c’est un établissement beaucoup plus solide et compact, a-t-il déclaré hier lors d’une conférence virtuelle.

D’un autre côté, Canelo a estimé que malgré les débuts du tournoi Guardianes 2021 avec un nul 1-1 contre Puebla, les Sacred Rebaño ne devraient pas changer leur façon de jouer, car cela leur a permis d’accéder à la ligue la saison précédente. .

Je ne pense pas que cela devrait être si différent (le style), il y a des choses à améliorer, mais le schéma et l’approche dans son ensemble sont les mêmes. Il y a des joueurs de haute qualité qui peuvent aider davantage l’équipe et nous permettre d’être en finale maintenant. Le dernier tournoi, personne n’a fait confiance à cette équipe et nous avons réussi à entrer dans les instances importantes, il sera positif de nous faire confiance pour avancer plus loin que la saison précédente, a-t-il déclaré.

Ils affronteront Toluca

A la deuxième date du tournoi des Gardiens 2021, l’équipe de Guadalajara affrontera samedi prochain les Diables rouges de Toluca, un duel dans lequel, selon Angulo, son équipe doit être attentive à la dangerosité du milieu de terrain argentin Rubens Sambueza.

«C’est un grand joueur, il peut changer votre jeu à tout moment, mais nous avons aussi des éléments comme ça. C’est un footballeur déséquilibré, très important pour son équipe et il va falloir trouver un moyen d’arrêter un peu son jeu.

Toluca s’est bien renforcé, a changé le directeur technique et cela a pu les motiver. C’est à nous de nous concentrer sur notre propre travail et de le faire de la meilleure façon, ce n’est qu’alors que le résultat sera donné, a conclu le milieu de terrain.