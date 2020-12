Une action d’un match de basket-ball en fauteuil roulant autonome national. | FEDDF

Le championnat espagnol Caixabank des communautés autonomes Sub-22 de basketball en fauteuil roulant se tiendra à Avilés dimanche et lundi. Une compétition à laquelle participeront les équipes d’Andalousie, de Madrid et de Catalogne, avec un système de triangle à double tour: trois matchs se joueront dimanche et trois autres lundi. Le président de la Fédération espagnole des personnes handicapées physiques (FEDDF), l’Asturien José Alberto Álvarez, explique qu’au moment de la demande de l’organisation, “les conditions sanitaires dans les Asturies étaient les meilleures et la Fondation des sports d’Avilés l’a optée” et c’est pourquoi ce concours va avoir lieu dans la région.

Bien que les Asturies ne soient pas présentes avec une équipe, il y aura trois Asturiens participants, puisque ces équipes peuvent compléter leurs équipes avec des joueurs d’autres régions et avec Madrid, il y aura trois des composants Garmat d’Avilesino: Tania García, Carmen Abella et Roberto Carrico. Les matchs se joueront au centre sportif Jardín de Cantos et se dérouleront à huis clos, bien qu’ils puissent être visionnés en streaming sur le site «tupuedestv.com».

Ce ne sera pas la seule activité qui aura lieu dans les Asturies dans les prochains jours, puisque l’équipe espagnole des moins de 22 ans se concentrera sur Avilés à partir de lundi. Il y aura également un groupe de technification ces mêmes jours à Gijón. Tout cela rend José Alberto Álvarez «fier»: «Un National Adapté de Natation a également eu lieu récemment à Oviedo».