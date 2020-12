Les résultats que l’un et l’autre ont obtenus jusqu’à présent confirment ce rôle des coqs dans la catégorie, étant les seules équipes des deux sous-groupes du tiers asturien qui n’ont pas encore perdu jusqu’à présent en Ligue. Les deux arrivent dans un grand moment de forme, après avoir gagné le dernier jour, et dans le but de partir en vacances de Noël avec le bon goût d’avoir conquis leur principal rival.

Chuchi Collado, entraîneur du Flow.

Pour Abraham, entraîneur d’Avilés, Caudal est «la meilleure équipe de la catégorie»: «Ils ont un très bon budget et un super effectif, ils l’avaient déjà la saison dernière, c’est vrai que cette année il semble que tout soit plus égal», ajoute-t-il . Ce qu’il craint le plus dans l’équipe Mierense, c’est qu’il a des joueurs décisifs à presque toutes les positions: «Il a beaucoup de dynamite à l’avant, avec des joueurs comme Cristian, Borja Navarro ou Robert, puis une grande solidité dans le but avec un gardien comme Javi Porrón; c’est une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles », dit-il.

Bien que l’entraîneur des Bleu et Blanc soit également très satisfait de ce qu’il a dans son équipe: «Nous avons aussi des joueurs d’une grande qualité individuelle et, en plus, nous arrivons à former un super bloc, nous sommes une équipe très technique et très physique; on peut gagner, on peut dessiner ou on peut perdre, mais mon équipe sera reconnaissable, comme toute l’année ».

Aussi satisfait de la performance de son équipe vient Caudal, qui a marqué onze buts et n’en a reçu qu’un au cours des trois derniers jours. “Par histoire, c’est un match que les supporters asturiens attendaient, cette année Avilés a refait surface et voyons si nous sommes en mesure d’offrir un bon match”, déclare Chuchi Collado, entraîneur de Caudal. Pour lui, le plus important est que son équipe «a grandi de jour en jour grâce à la sécurité défensive». Cela ne cache pas non plus qu’ils ont «un modèle pour essayer de changer de catégorie». Chuchi Collado regrette profondément que ce match ne puisse être suivi en direct sur le terrain par un hobby désireux de retourner sur les terrains: «Il aurait été possible de jouer avec le public et en toute sécurité. Tous les clubs ont besoin que les gens reviennent ».