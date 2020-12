Avilés Industrial disputera aujourd’hui son match contre Praviano avec l’intention d’atteindre les trois points qui lui permettront d’accéder à la première place du classement et de faire ainsi pression sur Caudal, qu’il recevra mercredi à Suárez Puerta, à partir de 15h45. Heures. Avilés et Caudal sont les deux seules équipes du groupe A qui ne connaissent pas la défaite, bien que l’équipe Mierense ait une victoire de plus que les Avilés.

Le match entre Praviano et Avilés se jouera sur le terrain de La Figalona II, avec gazon synthétique, situé à Agones, puisque Santa Catalina est en mauvais état en raison des dernières pluies. L’entraîneur d’Avilés, Abraham Albarrán a indiqué qu’ils affrontaient le match avec “l’intention de montrer notre meilleur niveau et de développer notre jeu”. A propos de Praviano, il a déclaré que «le classement ne reflète pas son niveau. J’ai eu l’occasion de le voir à Mieres et c’est un set très équilibré et vertical. Il n’a gagné qu’un seul match, mais il faut tenir compte du fait qu’il en a trois en attente à jouer et quand il les récupérera, il sera meilleur ».

Abraham a admis la possibilité de faire des changements dans le onze qui était à égalité mardi dernier contre Mosconia: «Il y en aura sûrement parce que nous devons distribuer des minutes dans une semaine où nous aurons un match dimanche et mercredi. Dans tous les cas, la meilleure équipe possible sortira pour affronter le match avec des garanties. »Dans ce groupe A, Llanera accueillera Navarro à Pepe Quimarán, à partir de 12 heures, dans un match où ceux de Llanera tenteront de ne pas s’en tirer. éloignez un adversaire qui veut s’éloigner de la zone de danger. Les matchs entre Vallobín et le stade Avilés complètent la journée, à 12h00 à Vallobín; les Lenense-Ceares, en même temps à El Sotón, et le Gijón Industrial-Mosconia, le seul match en soirée, à partir de 15h45 à Santa Cruz.

Concernant le groupe B, la seule équipe invaincue qui est également leader, San Martín se rend à Posada de Llanes pour affronter Urraca à La Corredoria, à partir de 12h00.

De son côté, Condal, la seule équipe du groupe qui ne connaît toujours pas la victoire, reçoit Colunga aujourd’hui à Alejandro Ortea de Noreña, à partir de 12h00. De son côté, Valdesoto jouera au Bayu de Pola de Siero contre le Titanic, à 12h00, tandis que les matchs entre Tuilla et Siero, à 15h45, et L’Entregu-Llanes, à 16h30 au Nuevo Nalón.