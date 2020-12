Avilés avait le contrôle du match dès le début, même si les premières chances étaient pour Praviano. A 10 minutes, Ivan Conceição tenterait sa chance après une faute latérale. La vingtième minute du match n’était pas encore terminée lorsque Nouri, d’un beau tir croisé, a battu le but de Davo. Peu d’occasions claires se verraient alors jusqu’à la pause: Praviano ne donnait pas de sentiment de danger et Avilés ne pouvait pas trouver la clé pour vaincre la défense locale. Dans le dernier jeu de la première mi-temps, un coup malheureux a entraîné le retrait du joueur d’Avilesino Palanca sur une civière, avec une douleur intense à la hanche.

Après la reprise du match, Avilés allait mieux, cherchant à plusieurs reprises le but défendu par Ali. À la 54e minute, après qu’Avilés ait rebondi sur une faute latérale, l’arbitre signale un penalty à Rafa Silveira. Natalio n’échouerait pas à onze mètres et placerait l’égalité sur le tableau de bord. Avilés a ensuite fait un pas en avant en cherchant le but du retour. A deux minutes à peine de la fin de l’affrontement, Mathe, pratiquement au centre du terrain, surprendrait la défense locale avec un tir contre lequel Ali ne pouvait rien faire, certifiant ainsi la victoire et le leadership avilésien.