Ziganda, donnant des ordres pendant l’entraînement. | Julian Rus

Après presque la moitié de la Ligue, Oviedo doit planifier à moyen terme. Voici une proposition: Cultivez la saison et concentrez vos efforts sur la prochaine.

Le scénario.

Cette année, le rythme des play-offs est plus élevé que jamais. Les rivaux du top 6 sont plus forts. La Ligue a permis des exceptions au plafond qui fait paraître la compétition imparfaite, avec également des règles changeantes: Oviedo a récemment appris qu’il n’avait pas les 400 000 euros initialement prévus pour le marché hivernal. Avec l’équipe installée dans la zone médiane, la descente semble être quelque chose pour les autres et l’ascension, un sommet inaccessible.

La proposition.

Prenez l’année facile. Saison de transition? C’est peut-être le cas, bien que le concept ne plaise pas aux plus ambitieux. Et prenez des décisions qui profiteront au cours suivant. Celui-ci, 2021/22, est celui qui a été choisi.

Les mesures.

Ne dépensez pas un euro de plus dans la saison en cours. Pour convaincre Carso que s’il veut faire un effort (ou chercher d’autres -parrains? – pour le faire) il devrait se concentrer sur 20/21 car là, sachant que la Ligue réapplique les règles, Oviedo aurait un avantage concurrentiel avec ceux dans le rouge.

Renouvelez Ziganda. Il a le profil dont Oviedo a besoin. Sans fanfare, plus de travail que de mots et pariez sur les gens d’en bas. Technicien sur lequel construire un projet.

Tie Nieto et Borja. Dans un marché où il n’y a pratiquement pas de signatures, les joueurs gratuits sont la panacée. Nieto met fin à son contrat le 30 juin et il est urgent de le ligoter. Borja a encore un an mais il est aussi pressé de s’en assurer: il doit diriger Oviedo pendant les cinq prochaines années.

Continuité pour ceux qui sont à la maison. Si vous devez choisir entre une équipe de jeunes et un agent de crédit, n’hésitez pas. Il y a évidemment des exceptions: Edgar et Leschuk sont irremplaçables. Mais entre donner 15 minutes à Cédric ou Riki, par exemple, mieux façonner le vôtre. Créer de la valeur.

Les conséquences.

Il est encore tôt pour spéculer, mais Oviedo pourrait avoir un top intéressant dans la catégorie la saison prochaine. L’été dernier, il avait une limite de 9 millions, valorisant seulement 55% des guichets et des billets. Si tout revient à la normale, avec des fans dans les tribunes, Oviedo aura, rien que cela, plus de 1,5 million de dollars supplémentaires, même s’il perdrait l’élan de l’expansion d’août 2019: 1,2 million. Avec plusieurs équipes en difficulté (Tebas a mentionné le Sporting et Saragosse, mais il y en a plus), les restrictions de la Ligue devraient les retirer de l’équipe de candidats. Autrement dit, avec ce qu’il y a, il resterait à un maximum de 9 millions. Si Carso veut faire un effort supplémentaire, le bon rendez-vous est la saison prochaine.

Bref, Oviedo en 20/21 est entravé mais le temps joue en sa faveur: les effets des choses bien faites. La parenthèse covid se fermera et la Ligue sera à nouveau exigeante. C’est là qu’Oviedo a sa chance, qui dispose désormais de plus d’une demi-saison pour préparer le travail.