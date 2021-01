Curieusement, les relations des supporters sévillans radicaux et des rouges et blancs, avec des incidents douloureux encore très présents, sont de la cour de garde. Mais tout le monde se calme. Ces détestations en quelque sorte Montague et les Capulet ils n’atteignent pas la matière grise. Le décès de Vicente Cantatore rappelle le lien rouge et blanc-sévillan de ces années amusantes où un certain Rosendo Cabezas pour tout réparer.

Il a été recommandé par un certain José María González de Caldas, l’un des principaux actionnaires à l’époque de Séville – avec le temps, on a appris qu’il était aussi du Sporting – et qui a beaucoup joué pour ses amours Sofia Mazagatos. Ils disent qu’il n’y a pas si longtemps, le téléphone du duplex de Séville où les tourtereaux scellaient leur amour sonnait toujours.

L’accent sévillan et les lunettes de soleil du modèle Sicilia ont toujours été très populaires dans le grenier de Mareo, où l’avocat Fernando Huidobro, désormais “commentateur gastronomique”, commandait il y a longtemps. Quelle vie est le Sporting et son conseil! Les visages changent et les noms sont oubliés, mais l’accent sévillan demeure.