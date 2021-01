Deux des dames de fer du socialisme asturien demandent une main forte de deux des trois organisations – à l’exception des agents de santé – qui sont les plus étroitement concernées par ce qui s’est passé. Dans le troisième, À la Direction générale des sports, les téléphones ne fonctionnent que lorsque le trésorier appelle pour annoncer qu’il est déjà entré dans la paie.

Dans le département où des décennies plus tard, il continue de triompher Shakira Avec ses «aveugles et sourds-muets», la crise «covidique» du Sporting tombe du côté de la Santé et celle, par exemple, des clubs sportifs dont pendent des dizaines de milliers d’enfants de concitoyens et de contribuables, se heurte au «come back matin”.

Cinq ans plus tard, à la Direction générale des sports, Shakira continue de triompher avec son “aveugle et sourd-muet”

Et ainsi, jour après jour, le rojiblanco covidgate brûle des chapitres. Selon le scénario, la prochaine sera de connaître les sanctions, qui risquent de rester dans le cyberespace en raison des embouteillages qui ont causé toutes les amendes et «mesures exemplaires» prescrites par les autorités depuis mars. Il ne serait pas étrange que les sanctions ne soient toujours pas notifiées aux parties intéressées lorsque les deux dames de fer sont passées à une vie politique meilleure..