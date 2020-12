Le jeudi 3 décembre, l’agent a répondu au téléphone. De l’autre côté, le représentant bleu parlait exactement ce qu’il attendait: «Feu vert. Nous avons un accord ». L’agent a serré le poing en essayant de paraître calme.

Il avait réussi à placer son client dans un club de tradition comme le Real Oviedo. Les conditions économiques, il faut aussi le dire, ont répondu à son désir le plus optimiste.

Le vendredi 4 décembre, l’agent a reçu l’appel de la même origine. Quelque chose ne sentait pas bon. “Changement de plans”, a annoncé son interlocuteur. «La Ligue a changé les règles et nous n’avons plus l’argent que nous pensions. Désolé”.

Allez-y, l’inquiétude de la Ligue quant à la dérive économique de son activité semble raisonnable, qu’Oviedo n’est pas le seul lésé (rejeter les théories du complot, s’il vous plaît) et que la prévision réaliste d’avoir des fans cette année dans le stades. Que le fond est noble, en somme.

Ce qui est plus difficile à justifier, ce sont les changements de critères. Ce sentiment que les équipes qui suivent le bon chemin rencontrent plus d’obstacles. Le hasard et le double critère.

Il s’avère qu’Oviedo a économisé 400 000 euros dans sa poche en septembre pour les ventes de janvier et maintenant cela peut porter ses fruits. La nouvelle règle créée début décembre n’affecte guère les plans à court terme de clubs comme le Sporting et Saragosse (cité par Tebas avec alarmisme en novembre) et annule les plans des commandés, comme Oviedo. Comme dans la fable, la fourmi a été soudainement emportée tout soigneusement rangé et la cigale a été applaudie pour continuer à jouer de la guitare sans soucis.