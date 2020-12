La scène s’est déroulée à peu près au moment où les joueurs du Sporting subissaient des tests d’antigènes à Mareo. Et ce que personne ne voulait est arrivé. Alerte rouge: épidémie possible de covid dans le premier modèle. Crochet direct au menton, KO frappé, si le PCR confirme tout.

Ce que chantait le groupe préféré de Vicente Mirón “Vous entendez une rumeur dans les coins”, cela devient de la viande. Les noms des éventuels infectés sont chuchotés. Certains sont des piliers de base du projet Gallego. Les fusils pointent dans toutes les directions parce que la colère à l’intérieur, à l’extérieur et en dessous vient de ceux qui renversent les gouvernements.

Avertis, ils sont tous partis en vacances parce qu’ils faisaient les mouvements. Il y a ceux qui craignent que l’ardeur de la jeunesse n’ait fait des ravages sur quelqu’un et qu’ils sautent les recommandations sanitaires pour se déplacer en petits groupes et alterner peu ou rien. Gijón est comme elle est et la tempête n’empêche pas les rumeurs de se répandre.

Et si un déjeuner entre amis, et si un dîner avec une danse sous le regard complice du «Lloca del Rinconín»… Le catalogue des possibilités est aussi long que celui d’Amazon. La vérité est que lorsque les points positifs sont confirmés, l’équipe arrivera dans un châssis Lugo. Avec le play-off en jeu, il ne sert à rien de donner des points. Et ce n’est pas une rumeur.