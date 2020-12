Le prétendu penalty commis hier par Cédric n’a été vu en premier lieu ni par l’arbitre ni par aucun membre de l’équipe d’Alcorcón. Il n’y a pas eu de protestations. C’était une autre série du jeu sans danger apparent. Mais du VAR, comme c’est devenu une coutume en ce qui concerne Oviedo, ils ont dit non, qu’il y avait quelque chose d’étrange là-bas, et jusqu’à ce que le juge du concours, Rafael Sánchez López, ne se soit pas approché pour revoir la pièce, non ils se sont arrêtés, ils n’étaient pas calmes. Et ils ont dû tellement insister que c’était la peine maximale que l’arbitre à la fin l’a signalé presque aussitôt, voyant à peine le jeu sur l’écran au pied du terrain. Hugo Fraile a marqué pour Madrid et Oviedo s’est lancé dans une attaque désespérée, une attaque de ceux qui la plupart du temps sont hors de propos à cause de la nervosité et de la précipitation. Mais ce ne fut pas le cas. Dans un énorme tollé dans la région d’Anquela Sangalli, il était le plus intelligent de la classe et a réussi à mettre le ballon dans les filets. Cravate sur le tableau de bord.

Mais la rencontre ne s’est pas arrêtée là. Il y a eu plus d’occasions dans les dix dernières minutes du match et, surtout, plus d’émotion que dans les 85 précédentes. L’un ou l’autre des candidats a pu gagner, sans l’aide de VAR de l’un ou de l’autre. Au final, répartition des points grâce à deux interventions majestueuses de Femenías et Jiménez.

La première partie était l’une de celles que les spécialistes disent sérieuses, alors que ce qu’elles sont vraiment est ennuyeuse, sans aucune action imaginative. Tout est trop coincé, avec deux équipes déterminées à ne pas laisser jouer l’opposé. Heureusement, à l’issue de ces 45 premières minutes, Oviedo s’est réveillé timidement et a eu deux chances de prendre de l’avance au tableau de bord. Surtout l’un d’eux, après une excellente combinaison entre Nahuel, Sangalli et Nieto, qui s’est terminée par un tir au poste de celui-ci; une très belle pièce de théâtre, de grande qualité, qui a servi à sortir les fans du sommeil. En seconde période, tout s’est poursuivi dans le même sens. Oviedo avait plus de balle, mais sans plus. Que les points étaient meilleurs, oui, mais c’est le football et le but est la seule chose qui fonctionne à la fin. Le reste ne sont que de bonnes intentions, qui peuvent être ruinées par une pièce malheureuse, aussi contestée soit-elle, comme on l’a vu hier à Carlos Tartiere.

La meilleure chose à propos d’Oviedo hier soir était sa confiance, sa lutte, son refus d’accepter les revers et de faire face à la frustration et à la déception avec chaste. Avec cette attitude quand ils viendront bien donnés, ils viendront sûrement, les élèves de Ziganda retourneront également sur le chemin du triomphe. Mais ils doivent réagir maintenant pour ne pas rentrer dans des positions dangereuses, dont on sait déjà qu’il est très difficile de sortir.