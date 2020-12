Liberbank a été contraint de parier (faute de moyens financiers) sur un groupe de jeunes joueurs et plusieurs d’entre eux sans aucune expérience dans la catégorie argent du basket espagnol. Pour tenter de compenser ce débutant, les dirigeants du club de la Principauté étaient enclins à continuer à compter sur les services d’un vétéran comme Oliver Artega cette saison et ont ajouté un autre illustre basketteur, d’Oviedo, avec de nombreuses années d’ACB derrière lui, Saúl Blanc.

Et les deux ont montré hier à Pumarín que l’expérience est un diplôme. Ce sont eux qui ont enseigné la voie du triomphe à leurs coéquipiers. Au premier quart, les Asturiens ont perdu 11 points. Jusqu’à ce que Blanco arrive sur le court, ce qui a révolutionné ceux en bleu, avec deux triples et dix points au total. C’était le choc grâce auquel Oviedo est allé se reposer juste un point sur le tableau de bord. Dans le dernier quart-temps, Saúl Blanco a de nouveau montré ses galons. Tout était extrêmement égal et encore une fois un triple de son a servi à l’équipe pour reprendre l’air et affronter les dernières minutes du match avec plus de calme.

Ceux de Blanco faisaient des étincelles, inspirant pour leurs jeunes compagnons. Le truc chez Arteaga est la continuité, la persévérance, un bon travail permanent. Encore une fois (c’est presque une coutume), le centre canarien a été celui qui a obtenu la meilleure évaluation de tous les candidats hier, du pays et de l’étranger. Les deux caractères d’impression. Tout comme Norelia, ou Kabasele ou Speight; et même Elijah Brown parfois. Certaines pièces de la machinerie bleue peuvent ne pas avoir le temps de gagner en fluidité. C’est le principal problème de la jeunesse.