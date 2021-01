Ceares reste intraitable et, après avoir ajouté sa neuvième victoire contre l’Avilés Stadium, continue de mener le classement du groupe B avec quatre points d’avance sur Caudal, deuxième; cinq sur Llanera, troisième, et sept sur Avilés, qui est quatrième, malgré le fait que les Gijoneses ont une rencontre de moins que les Avilés. L’équipe d’Abraham a subi une défaite inattendue dans le derby contre Navarro, ce qui les éloigne de la première place, un but qui semblait à la mesure du potentiel de leur équipe, qui pour le moment ne donne pas le résultat attendu.

Bien que le score le plus surprenant des deux groupes se soit produit à Santa Cruz, où Gijón Industrial a approuvé sept buts à Vallobín. Un marqueur rarement vu dans cette catégorie, où l’égalité prévaut, plus entre deux équipes qui se battent pour le même but de salut et ne sont séparées que par deux points. Dans cette partie inférieure il n’y a pas de changement dans la zone de promotion en raison de la baisse, en ajoutant seulement trois points parmi les cinq, ceux de l’Industriel.

Dans le groupe B, où les équipes qui ont agi dans leur fief n’ont pas eu leur journée, puisque seuls les Urraca ont réussi à sauver un point à domicile, tandis que les visiteurs en ont ajouté dix, le point culminant a été la défaite du leader. San Martín a perdu à El Florán contre Tuilla, avec ce que l’équipe de Chiqui a vu son avantage sur L´Entregu réduit à un point, qui est deuxième et n’a pas manqué sa visite à Santianes contre Colunga, donc dans le L’affrontement de samedi prochain entre les deux sera en jeu les dirigeants. Et à la troisième place se trouve Tuilla, qui commence à récupérer le terrain perdu au début et a déjà ajouté quatre victoires consécutives.

Dans ce groupe, il faut également souligner la première défaite à domicile de Titánico contre Condal, qui n’avait pas gagné en tant que visiteur. Ce triomphe des hommes de Dani Roces les fait sortir de la zone de promotion en raison de la relégation, dans laquelle entre Urraca, qui n’a pas pu passer le match nul à La Corredoria contre Valdesoto.