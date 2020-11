Mis à jour le 20/11/2020 à 10:18

Ayacucho FC contre. Cusco FC collision (LIVE | DIRECT | ONLINE) à la date 7 de la phase 2. Les deux équipes Ils ont 11 points et rêvent de l’idée d’atteindre l’université César Vallejo à la première place du groupe B (et de se battre pour une place dans un tournoi international). Suivez minute par minute www.depor.com

Ayacucho FC c. Cusco FC: alignements confirmés

Ayacucho FC c. Cusco FC: minute par minute

Ayacucho FC c. Cusco FC: l’aperçu

Ayacucho FC il est à la deuxième place dans sa clé dans la phase 2 et dans le cumul il est septième avec 38 unités. Un détail de plus pour ceux menés par Gerardo Ameli: malgré le fait que lors du dernier match, ils étaient à égalité avec le Deportivo Municipal (1-1), ils ont trois matches sans tomber.

Concernant le duel contre l’Académie, cela a été souligné par Carlos Olascuaga: “Nous avons tout fait pour gagner, nous sommes partis avec un insipide car nous n’avons pas obtenu le résultat et nous avons senti que nous avons perdu deux points.” Concernant son but (il en compte déjà six en Ligue 1), l’attaquant a ajouté: «On m’a donné le but, c’est important personnellement mais collectivement nous avons raté deux points que nous sommes venus chercher. Nous devions clôturer le match quand nous avions une chance ».

Le présent de Cusco FC est également positif: il a le même score de Ayacucho FC et le même nombre de jeux sans perdre. Lors de leur dernière présentation, ils ont battu Alianza Lima 1-0. C’est précisément à partir de cette comparaison que le «professeur» Carlos Ramacciotti a apporté une clarification.

«Certains disent que j’ai rabaissé Alianza Lima et bien au contraire, si je dis qu’on pouvait jouer 10 jours sans marquer de but, c’est parce que j’ai bien vu la défense, parce que j’ai bien vu l’équipe. Ils ont compris que j’avais dit qu’ils n’allaient pas marquer de but même dans dix jours. Je n’offense jamais personne, il faut être plus prudent avec le respect d’un côté à l’autre », a déclaré DT, qui a renouvelé jusqu’à l’année prochaine avec Cusco FC.

Ce n’est pas n’importe quel duel pour Ayacucho FC Oui Cusco FC: on verra qui est encore dans le combat dans le groupe et, accessoirement, assure une place dans un tournoi international.

