Mis à jour le 30/10/2020 à 16:17

Ayacucho FC contre. Melgar LIVE | GRATUIT | LIVE | STREAMING | face à un match passionnant pour la deuxième journée de la phase 2 de la Ligue 1. Les ‘Zorros’ chercheront à poursuivre la bonne séquence avec laquelle ils ont commencé cette seconde moitié du championnat, tandis que l’équipe d’Arequipa tentera de se remettre de la défaite qui Il l’a quitté le dernier jour.

Ayacucho FC c. Melgar Ils seront mesurés ce samedi à partir de 18h00 au stade Alejandro Villanueva de Matute. Le match sera diffusé par le signal GOLEPRU, mais rappelez-vous que sur Depor.com vous pouvez trouver la minute par minute, les buts et tous les incidents.

Ayacucho FC arrive à ce duel après avoir remporté une importante victoire contre Alliance de Lima, où le score était de 2-1. Les buts ont été marqués par Diego Minaya, Leandro Sosa pour les «renards» et Joazinho Arroe pour les plus intimes.

«Nous sommes heureux, nous faisons face à une équipe formidable. Un grand entraîneur, avec de grands joueurs et notre équipe a su s’imposer en jouant un jeu intelligent, avec beaucoup d’efforts, c’est ce qui nous excite le plus », a déclaré Gerardo Ameli après la victoire sur Radio Ovación.

MelgarDe son côté, il arrive plein d’entrain après avoir gagné 1-0 à Bahia en Copa Sudamericana. Cependant, l’équipe d’Arequipa n’a pas pris un bon départ dans la phase 2 et a commencé à perdre 3-1 contre le Cusco FC, c’est pourquoi ils joueront avec tout contre l’Ayacucho FC.

«Le groupe a fait un gros effort pour courir et marquer. Nous savions que nous étions face à un grand rival, mais nous avions nos armes et nous savions que nous devions leur prendre le ballon. En première mi-temps, nous avons très bien fait, en seconde cela nous a coûté un peu plus, mais l’équipe n’a jamais cessé de courir et c’est très précieux », a déclaré Emanuel Amoroso après la victoire contre l’équipe brésilienne.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Gianluca Lapadula a été appelé en équipe nationale péruvienne pour disputer les éliminatoires du Qatar 2022

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER