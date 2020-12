Mis à jour le 12/06/2020 à 18:17

Gerardo Ameli a fait l’histoire en Ayacucho FC. Le stratège argentin a réussi à classer l’équipe «Zorros» pour la première fois dans une Copa Libertadores et en veut plus. Ce week-end, il a été sacré champion de la phase 2 en battant le Sporting Cristal, dans un match non adapté aux patients cardiaques, qui a dû être étendu aux pénalités.

C’est précisément dans la définition des douze étapes, que l’équipe d’Ayacucho a profité et laissé les célestes sans possibilité d’atteindre la finale directement avec l’Université.

Le joueur de 50 ans de Rosario a raconté comment ils s’étaient préparés lors du précédent pour l’affrontement contre les Bajo Ponts, soulignant qu’ils accordaient beaucoup d’importance aux tirs au but maximum.

«Nous nous sommes entraînés aux tirs au but jeudi et vendredi. Je leur ai demandé d’être sérieux au sujet de la situation, pas comme une blague. Hier, nous leur avons demandé qui voulait donner un coup de pied, ils ont décidé », a-t-il déclaré en dialogue avec le RPP.

Ángel Zamudio était la grande figure de l’Ayacucho FC. Pendant les 120 minutes et surtout aux tirs au but, où il était en grande partie responsable de la définition du deuxième finaliste dès les éliminatoires. Ameli a rendu hommage à Johnny Vegas, qui, avec le gardien de but, a étudié les éventuels commissaires-priseurs.

«Il y a eu une évaluation de l’endroit où les rivaux donnaient des coups de pied. Le morceau de papier ou l’aide à la mémoire a été fabriqué par Angel et l’entraîneur du gardien de but (Vegas) pour en tenir compte », a-t-il déclaré.

