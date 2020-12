Isabel Diaz Ayuso sorti ce jeudi pour Rafael Nadal la Grand-Croix de l’Ordre de Dos de Mayo au Royal Post Office, siège du gouvernement régional. Le président de la Communauté de Madrid a voulu reconnaître les énormes mérites de ce qui est considéré par beaucoup comme le meilleur athlète de l’histoire de l’Espagne et l’un des meilleurs qu’il y ait eu dans n’importe quel sport. Le joueur de tennis des Baléares a récupéré cet insigne des mois après avoir levé son treizième Roland Garros.

Pour lui, Isabel Diaz Ayuso voulait mettre en évidence le bilan sportif de Rafael Nadal et aussi ses mérites extraordinaires en tant que personne. «Nous avons devant nous le meilleur athlète de tous les temps, avec des valeurs en plus, telles que l’humilité, l’effort, la discipline et le respect du rival. Rafa, c’est comme ça que tu es connu dans le monde entier, je pense que c’est la mesure de l’affection que les gens ont pour toi mais aussi de ta proximité, de l’humilité avec laquelle vous avez toujours traité tout le monde», A déclaré le président de la Communauté de Madrid lors d’une cérémonie émouvante qui s’est tenue au Royal Post Office, siège du gouvernement régional.

Le président de la Communauté de Madrid a également précisé que: «Quelqu’un qui en dépit d’être une légende n’a jamais perdu l’humanité, quelqu’un qui continue à vivre dans sa commune habituelle avec ses habitants habituels et qui remercie la vie pour les opportunités qui a fourni et même dans ses moments les plus difficiles, Rafa a eu un respect exquis envers ses rivauxIl n’a jamais refusé un autographe à un enfant ou une photographie.

Ayuso Il a également voulu honorer le travail de Rafa Nadal hors des pistes, comme on l’a vu quand réduction de l’eau après les inondations à Majorque, ses projets de solidarité ou la dernière collecte d’argent qu’il a réalisée avec Pau Gasol pour les personnes touchées par le coronavirus (ils en ont levé plus de 14 millions). «Je veux te remercier pour une dernière chose, que tu sois capable d’unir tous les Espagnols autour de ta silhouette. Des millions de personnes de tous les coins de notre pays qui n’ont jamais manié une raquette vibrent d’émotion avec vos exploits, beaucoup ne connaissent pas le tennis mais que celui avec le bandeau est le nôtre et son nom est Rafa. Et qu’à chaque larme avec l’hymne et le drapeau de l’Espagne, des millions d’Espagnols ont pleuré avec vous », a déclaré Ayuso.

«Merci d’avoir pris le nom de l’Espagne à travers le monde et de nous relier tous avec succès et talent. La fierté que vous ressentez pour votre pays nous rappelle que les Espagnols, lorsque nous vous proposons de le faire, sont uniques, que nous sommes une grande nation capable de donner des hommes et des femmes extraordinaires », a-t-il conclu. Isabel Diaz Ayuso, Président qui a mérité tous les éloges pour avoir abaissé le niveau d’incidence accumulée dans la Communauté de Madrid et sauvé la situation économique de la région.

Message de Nadal aux victimes de la pandémie

Avant de louer une ville où vous vous êtes toujours senti chez vous, Rafael Nadal voulait se souvenir des victimes de la pandémie avec des paroles déchirantes qui ont touché le cœur de tous ceux qui ont assisté à l’événement. «Je n’exagère pas si je dis que cela nous a tous affectés d’une manière ou d’une autre, mais je veux envoyer un message d’encouragement aux familles qui ont perdu un être cher. Et je voulais dédier quelques mots au personnel de santé, en particulier à ceux de Madrid, qui ont été très punis lors de la première vague, et aux forces de l’État et à la sécurité, merci », a déclaré le meilleur athlète de l’histoire de l’Espagne.

En outre, Rafael Nadal Il a également souligné que “c’est un honneur de recevoir ce prix et je veux le partager avec tous les citoyens de Madrid”. «Je reçois toujours une affection particulière de chacun ici. En matière de sport, dans cette ville tous les sports sont soutenus », a déclaré Rafa Nadal, qui peut désormais ajouter un autre prix à son musée, la Grand-Croix de l’Ordre du Dos de Mayo. «Je suis convaincu que l’Espagne fera ce que nous avons toujours su faire, c’est-à-dire avancer dans les circonstances les plus dures et les plus difficiles. Nous l’avons toujours fait et je suis convaincu que cette fois, ce ne sera pas une exception », a déclaré Nadal.

La La communauté de Madrid décerne cette distinction à des personnes ou des institutions qui ont des comportements exemplaires et qui se sont démarquées par leur service aux citoyens dans différents domaines. Il n’y a personne qui le mérite plus qu’un Rafa Nadal qui, en plus d’avoir remporté 20 tournois du Grand Chelem et d’être l’un des meilleurs de l’histoire, s’est toujours démarqué par son comportement exemplaire. L’événement a réuni 25 enfants de la Fondation A LA PAR, de la Fédération de tennis de Madrid, des étudiants de Madrid IES qui ont une spécialité sportive, de l’Agence pour la rééducation et la réinsertion des mineurs délinquants. Quelques enfants pour qui Rafa Nadal est un héros qui porte déjà la Grand Croix de l’Ordre de Dos de Mayo.