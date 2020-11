Alors que Pedro Sanchez rétrogradé à Rafael Nadal en lui refusant la Grand-Croix d’Isabel La Católica après avoir obtenu son treizième Roland Garros, Isabel Diaz Ayuso Il voulait reconnaître les mérites du meilleur athlète espagnol de l’histoire en lui décernant la plus haute distinction de la Communauté de Madrid: la Grand Croix du Dos de Mayo.

Cela a été annoncé ce samedi par la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le Conseil des gouverneurs va décerner à Rafa Nadal la Grand-Croix de l’Ordre du 2 mai, une reconnaissance faite par le gouvernement régional à des personnes ou des institutions aux comportements exemplaires qui se sont démarqués par leur service aux citoyens dans différents domaines.

Ayuso a rendu publique cette reconnaissance à Rafa Nadal après avoir visité les municipalités de Guadalix de la Sierra et Patones de Abajo, où il a expliqué qu’il allait donner l’ordre de lancer toutes les procédures pour l’attribution de la plus haute distinction de reconnaissance, ce que le gouvernement de Pedro Sánchez n’a pas fait, ce qui était limité pour accorder au génie de Manacor la Grand-Croix de l’Ordre Royal du Mérite Sportif et non la Grand-Croix d’Isabel La Católica.

Plus précisément, un rapport sera soumis au Conseil des gouverneurs à sa prochaine réunion, le mercredi 18 novembre, pour approuver la décision. Dans ce cas, lLa Grand-Croix est décernée par le Conseil de l’Ordre, présidé par Díaz Ayuso et composé de l’ensemble du Conseil de Gouvernement.

Pour le président, Rafa Nadal est “l’un des meilleurs athlètes de l’histoire, sinon le meilleur que nous ayons jamais eu” et a également souligné que sa carrière est “pleine de valeurs et d’efforts combien nous devons maintenant rappeler à tous les habitants de Madrid et au reste des Espagnols que nous vivons dans une situation si difficile »d’une pandémie.

L’exemple de Rafa Nadal

C’est fait, donc, comme “signe de gratitude et d’appréciation” envers sa personne, a indiqué Díaz Ayuso, qui espère vous recevoir à la Poste royale dans “peu de temps” de pouvoir imposer cette “récompense bien méritée”. “C’est un motif de satisfaction, de fierté et de joie”, a réitéré le président de la Communauté de Madrid.

L’Ordre du 2 mai a trois degrés: Grand-Croix, Commanderie du Nombre et de la Croix, selon la prééminence. Il n’a qu’un effet honorifique et n’implique aucun avantage financier. Il peut être accordé aux personnes physiques et morales et aux institutions, nationales et étrangères, pour des actes ou services intéressant les citoyens et en général pour leur contribution au progrès politique, économique, culturel ou social.

Différentes personnalités du monde du sport ont reçu cette reconnaissance. C’est le cas de Francisco Fernandez Ochoa, qui l’a obtenu à titre posthume; du champion du monde de moto Ange Nieto, du joueur de tennis Manuel Santana, du cycliste Comptoir Alberto, le patineur Javier Fernández, le basketteur Felipe Reyes ou l’entraîneur de football Vicente del Bosque, entre autres.