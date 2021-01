Nécaxa contre. Athlétique San Luis face (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT | GRATUIT) pour la deuxième journée du Tournoi Clausura de 2021 Ligue MX, ce vendredi 15 janvier à partir de 20h30 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attrayants d’aujourd’hui est en charge de TUDN et Azteca 7. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez minute par minute et tous les incidents du match.

Après des défaites au début de Guard1anes 2021, Nécaxa et Athlétique San Luis ils s’affronteront et chercheront leur première victoire au concours. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au Victoria Stadium d’Aguascalientes.

Necaxa c. Atlético San Luis: horaires des matchs

Mexique – 19h30

Pérou – 20h30

Équateur – 20h30

Colombie – 20h30

Bolivie – 21h30

Venezuela – 21h30

Chili – 22h30

Paraguay – 22h30

Argentine – 22h30

Uruguay – 22h30

Brésil – 22h30

Espagne – 2h30 (samedi 16 janvier)

Nécaxa Il est rentré chez lui à Mazatlán et a pris une dure défaite (3-2), au-delà de la réaction aux deux buts que l’équipe violette lui avait initialement donné et a pu temporairement égaliser le match. Cependant, un penalty de Camilo Sanvezzo a mis fin aux illusions des «Rayos».

“L’équipe est tellement juste que j’espère qu’il n’y a pas de blessés et que nous sommes en bonne santé tout au long du tournoi, ma préoccupation particulière ce sont les blessures et l’absence de but”, a analysé l’entraîneur de Nécaxa, José Guadalupe Cruz, lors d’une conférence de presse.

En revanche, le Mexicain a mentionné qu’il s’attend à l’arrivée de deux renforts à Necaxa. «Il y a deux positions, l’une est celle que j’ai demandée avant la fin du tournoi précédent, qui est un avant-centre, un ‘9’. L’autre est un volant », a-t-il commenté.

En attente de nouvelles concernant les incorporations dans Nécaxa, il est officiel que les ‘Rayos’ auront le soutien de leurs fans dans le stade pour le match contre Athlétique San Luis.

“Après avoir présenté la documentation requise aux autorités et la Liga BBVA MX et le National Epidemiological Traffic Light localise notre entité en jaune, le Victoria Stadium est prêt et conditionné à recevoir des supporters avec une capacité limitée à 30% de sa capacité” le club a expliqué dans un communiqué.

Athlétique San Luis, quant à lui, est tombé (2-1) aux mains de l’Amérique lors de ses débuts en Liga MX. L’équipe blanche et rouge tentera de retrouver la victoire, ce qu’elle n’a pas réalisé depuis octobre 2020, lorsqu’elle a battu Querétaro.

