Ça ne fait aucun doute que Bébé yoda il a volé le cœur de tous les téléspectateurs. Qu’ils soient fans de “Le mandalorien», La série où elle est apparue pour la première fois, ou simplement en l’ayant vue dans certaines images, le monde s’est doté d’une nouvelle idole pour les réseaux sociaux avec ce petit personnage.

Bien que les récents épisodes de la deuxième saison de “Le mandalorienA révélé son vrai nom comme Grogu, tout le monde continue de l’appeler affectueusement Bébé yoda, car avec ce nom, le personnage est devenu viral. Maintenant, dans une aventure récente, il a été vu aux côtés de Homer Simpson de la manière la plus inattendue.

Récemment, Disney a fait une présentation de tout son contenu et des plans futurs de toutes ses franchises dans le Journée des investisseurs Disney 2020. Parmi toutes les bandes-annonces et annonces de séries et de films qui atteindraient sa plateforme, Dana Walden a décidé de faire la présentation de “Les Simpsons“D’une manière plus agréable.

Le président de Télévision Walt Disney Il est entré dans le monde animé d’Homer Simpson pour parler un peu avec lui, mais personne n’a vu venir qu’après quelques annonces du drôle de personnage, il apparaîtrait Grogu. Que s’est-il passé exactement et qu’ont-ils dit? C’est ce qu’il a collecté Screenrant.

BABY YODA ET LES SIMPSONS SE JOIGNENT DANS UNE ANNONCE DRÔLE

soupir pic.twitter.com/B3WZexUcsc – Alex Zalben (@azalben) 10 décembre 2020

Homer Simpson et Bébé yoda ils se rencontrent enfin dans une vidéo qui n’a été faite explicitement que pour les investisseurs de Disney. Grâce à Azalben sur Twitter, le court-métrage produit pour le Journée des investisseurs Disney 2020 il a été conservé avec quelques images clés de ce qui s’est passé.

Comme démontré ci-dessous, vous pouvez voir Homère chargement Bébé yoda dans un sac à dos avec Maggie. Le trio apparaît à l’écran ensemble pendant un instant. Pourtant, c’est suffisant pour les fans de “Les Simpsons” et “Le mandalorienDécouvrez ce que ce serait de voir des franchises unir leurs forces.

Homer kidnappe Baby Yoda dans un court métrage pour la Journée des investisseurs de Disney 2020 (Photo: Disney +)

Ce qui motive Homère prendre à Bébé yoda dans un sac à dos est tout à fait compréhensible pour quiconque connaît le plus grand amour du personnage: la bière. Après avoir parlé de certains des grands films et de la programmation qu’il propose Disney +, Homère ça devient très sérieux.

Il dit aux téléspectateurs qu’il ils ont promis de la bière pour sa participation au court métrage de Disney, et cela n’était pas encore arrivé. Si la Bière ça n’arrive pas plus tôt que tard, Homère Il promet de partir et d’emmener «ce type» avec lui. Ce garçon, bien sûr, est Bébé yoda.

Homer kidnappe Baby Yoda dans un court métrage pour la Journée des investisseurs de Disney 2020 (Photo: Disney +)

Il ne serait pas surprenant que de nombreux fans de “Le mandalorien” et “Les SimpsonsVous voulez en savoir plus sur Bébé yoda dans la série animée qui a battu des records. Au fil des ans, “Les SimpsonsIls ont toujours été particulièrement habiles à faire apparaître les célébrités les plus en vogue en tant qu’invités de l’émission.

Dans ce cas, le timing semble parfait pour inclure Bébé yoda dans un épisode. Tandis que ce n’est pas un concept impossible, cela n’arrivera probablement pas, étant donné que les deux créations proviennent de deux endroits très différents et de publics différents également. De même, ceux qui ont vu cette vidéo ont apprécié l’inclusion, démontrant que rien n’est impossible entre franchises de Disney.

Homer kidnappe Baby Yoda dans un court métrage pour la Journée des investisseurs de Disney 2020 (Photo: Disney +)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Bande-annonce de “The Simpsons Movie”

Bande-annonce du film Les Simpsons